Φονική βεντέτα στα Βορίζια: «Έριχναν προς όλες τις κατευθύνσεις. Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος» – Πολλοί αστυνομικοί στο χωριό, η πρόσβαση έχει αποκλειστεί

Η μικρή κοινότητα μετατράπηκε σε σκηνικό πολέμου

Τρόμο προκαλεί η αναβίωση της βεντέτας στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη. Από το μακελειό που συνέβη το πρωί του Σαββάτου δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από καταιγισμό πυροβολισμών, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, με την εικόνα στα νοσοκομεία να είναι δραματική.

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια που πλέον είναι χωριό – φάντασμα, λίγες ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών και έχουν αποκλείσει το χωριό, αναζητώντας τους δράστες του αιματοκυλίσματος.

Oι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες σπίτι με σπίτι αναζητώντας τυχόν εμπλεκόμενους στο συμβάν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο νησί μεταβαίνουν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο αρχηγός του «ελληνικού FBI».

Συγκλονίζει η αφήγηση ενός αυτόπτη μάρτυρα που βρέθηκε τυχαία στο σημείο. «Έριχναν προς όλες τις κατευθύνσεις. Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος», περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή ο άνδρας, ο οποίος σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς οι σφαίρες πέρασαν μόλις λίγα εκατοστά από κοντά του.

Η μικρή κοινότητα των Βοριζίων μετατράπηκε σε σκηνικό πολέμου, με τους κατοίκους να μιλούν για στιγμές τρόμου και πανικού. Οι πυροβολισμοί ακούγονταν ασταμάτητα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ενισχύσεις της αστυνομίας από το Ηράκλειο και τη Μεσαρά, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Συγκλονιστική μαρτυρία

Όπως περιέγραψε στην ΚΡΗΤΗ TV και το Neakriti.gr ένας άνδρας που βρέθηκε στο σημείο, το περιστατικό εκτυλίχθηκε απρόσμενα. Ο ίδιος, κάτοικος Αθήνας, ταξίδευε με το αυτοκίνητό του με προορισμό τον Ζαρό για έναν καφέ, περνώντας από το χωριό την ώρα που ξέσπασε η συμπλοκή.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το όχημά του δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς πριν προλάβει να απομακρυνθεί.

Ο ίδιος συνέχισε: «Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά. Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλύτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές».

Συναγερμός σε Βενιζέλειο και ΠΑΓΝΗ

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αναφορές, οι νεκροί ανέρχονται σε δύο και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 15, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής ακόμη και με αγροτικά οχήματα. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγονται μια γυναίκα 57 ετών και ένας άνδρας. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, καθώς η ανταλλαγή "πυρών" συνεχίζεται ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα, που είχε ταξιδέψει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, πέθανε πιθανότατα από ανακοπή και όχι από πυροβολισμό. Η ίδια φέρεται να ανήκε στη μία οικογένεια, ενώ ο άνδρας στην αντίπαλη.

Ο διοικητής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, επιβεβαίωσε ότι ένας 35χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο, όπου υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία. Επίσης, μια γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή στο ΠΑΓΝΗ, ενώ συνεχίζεται η ροή τραυματιών που διακομίζονται από το σημείο της τραγωδίας. Αστυνομικές δυνάμεις υπάρχουν και στα νοσοκομεία, υπό τον φόβο να συναντηθούν μέλη των δύο οικογενειών.

Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει το ΕΚΑΒ

Έξι διακομιδές έχουν κάνει οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και «Βενιζέλειο» Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η ατμόσφαιρα στο νοσοκομείο του Ηρακλείου είναι βαρύτατη, καθώς οι οικογένειες των θυμάτων βιώνουν στιγμές ανείπωτου πόνου.

Οι συγγενείς των νεκρών και τραυματιών εκδηλώνουν την οργή τους ακόμη και κατά των αστυνομικών που βρίσκονται επιτόπου.

Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με τις αρχές να φοβούνται μήπως ξεσπάσουν νέα επεισόδια βίας εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

Η έκταση της τραγωδίας στα Βορίζια γίνεται αντιληπτή από τον τρόπο μεταφοράς των θυμάτων.

Περισσότερα από δέκα οχήματα κινητοποιήθηκαν για τη μεταφορά των νεκρών και τραυματιών, συμπεριλαμβανομένων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, Αγροτικών οχημάτων και Ιδιωτικών αυτοκινήτων.

Η βεντέτα στην Κρήτη έχει προκαλέσει τέτοια κλιμάκωση που οι αρχές αποφάσισαν τον διαχωρισμό των τραυματιών ανάλογα με την οικογενειακή τους προέλευση.

Προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω αιματηρά επεισόδια, οι υγειονομικές αρχές του Ηρακλείου προέβησαν σε στρατηγικό διαχωρισμό των τραυματιών. Οι τραυματίες από τη μία εμπλεκόμενη οικογένεια παραμένουν στο Βενιζέλειο, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.

Ταυτόχρονα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε όλα τα σημεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η τάξη και να προληφθούν νέοι πυροβολισμοί που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση στην περιοχή των Βοριζίων.