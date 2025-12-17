Μακελειό στο Σίδνεϊ: 59 κατηγορίες σε βάρος του δράστη, μεταξύ των οποίων και αυτή της τρομοκρατίας – Πληροφορίες ότι ο 24χρονος θα ανακριθεί

0

Η ιστορία του Άχμεντ αλ Άχμεντ, του «ήρωα» της παραλίας Μπόνταϊ

Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες για 59 αδικήματα σε βάρος του άνδρα που άνοιξε πυρ σε συνάθροιση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περιλαμβανομένης κατηγορίας για τρομοκρατία.

Η Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι δεν αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες σε κανένα άλλο άτομο.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι άλλα άτομα εμπλέκονταν σε αυτήν την επίθεση, ωστόσο, προειδοποιούμε ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένου ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο της έρευνάς μας», ξεκαθάρισε η Μπάρετ.

Ξεκίνησαν χθες και οι κηδείες των θυμάτων της επίθεσης, με φέρετρο να φτάνει στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πιστοί υποδέχθηκαν με δάκρυα στα μάτια το λείψανο του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, του πρώτου από τα 15 θύματα της επίθεσης που επρόκειτο να κηδευτεί. Κατά δημοσιεύματα, ο ραβίνος, 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, συμπεριλαμβανομένου νεογέννητου. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια και ερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 16, περιλαμβανομένου του ενός δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Ο 24χρονος γιος του και φερόμενος συνεργός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Ναβίντ Άκραμ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Εν τω μεταξύ, 22 τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Εννέα από τους ασθενείς παρέμεναν σε κρίσιμη κατάσταση ως σήμερα το πρωί, ενώ άλλοι 13 βρίσκονταν σε σοβαρή, πάντως σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής της Αυστραλίας.

Δεν είναι σαφές αν ο νεαρότερος από τους δυο δράστες της επίθεσης -πατέρα και γιο 50 και 24 ετών -, που διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες της αστυνομίας και λέγεται πως είναι πλέον εκτός κινδύνου, συμπεριλαμβάνεται στους αριθμούς που ανακοινώθηκαν.

Στην επίθεση της Κυριακής σκοτώθηκαν επιτόπου ή υπέκυψαν σε νοσοκομεία 15 παριστάμενοι. Σκοτώθηκε επίσης επιτόπου ο ένας από τους δράστες, ο πατέρας. Άλλοι κάπου 40 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο ABC, ο 24χρονος επρόκειτο να υποβληθεί σε ανάκριση της αστυνομίας αργότερα σήμερα. Κατά τις πληροφορίες του δικτύου, ο νεαρός φέρεται να είχε σχέσεις με δίκτυο υποστηρικτών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Είμαστε περήφανοι γι' αυτόν, η Συρία είναι περήφανη γι' αυτόν»

Πριν από σχεδόν 20 χρόνια έφυγε από τη γενέτειρά του, μια πόλη στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, για να βρει δουλειά στην Αυστραλία. Από την Κυριακή ο πλανήτης μιλά για αυτόν, για την ηρωική του πράξη κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, όταν έσωσε ζωές πολλών ανθρώπων.

Το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί σ' αυτή την παραλία του Σίδνεϊ για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ επί δέκα λεπτά σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας 42 άλλους.

Ο 43χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ όρμησε και άρπαξε το τουφέκι ενός από τους δράστες, ενώ ο τελευταίος πυροβολούσε εναντίον άοπλων ανθρώπων.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα από σφαίρες που δέχτηκε την ώρα της επίθεσης.

Ο θείος του Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο Μοχάμεντ αλ Άχμεντ, αναγνώρισε τον ανιψιό του από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, τα οποία κατέγραψαν τη γενναία πράξη του κατά το μακελειό της Κυριακής.

«Το μάθαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τηλεφώνησα στον πατέρα του και μου είπε ότι ήταν ο Άχμεντ. Ο Άχμεντ είναι ένας ήρωας, είμαστε περήφανοι γι' αυτόν. Η Συρία γενικά είναι περήφανη γι' αυτόν», δήλωσε ο θείος του στο Reuters.

Η οικογένεια κατάγεται από την πόλη Ναϊράμπ, η οποία βομβαρδίστηκε σφοδρά κατά τη διάρκεια του σχεδόν 14ετούς πολέμου στη Συρία, ο οποίος έληξε με την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ πέρυσι έπειτα από την επίθεση των ανταρτών που ξεκίνησε από την Ιντλίμπ.

Ο Άχμεντ είπε ότι ο ανιψιός του έφυγε από τη Συρία το 2006, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Χαλεπίου.

Δεν έχει επιστρέψει από τότε.

«Από μικρός, ήταν γενναίος και ήρωας», είπε ο θείος του, περιγράφοντας τον Άχμεντ αλ Άχμεντ ως ένα χαρούμενο και παθιασμένο παλικάρι.

«Ενήργησε ενστικτωδώς, χωρίς να σκεφτεί ποιοι ήταν οι άνθρωποι που σκοτώνονταν - χωρίς να γνωρίζει τη θρησκεία τους, αν ήταν Μουσουλμάνοι ή Χριστιανοί ή Εβραίοι. Αυτό τον έκανε να πεταχτεί και να προβεί σε αυτή την ηρωική πράξη».

Ο Άχμεντ, ο οποίος τώρα κατέχει την αυστραλιανή υπηκοότητα και έχει δύο κόρες, παραμένει σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ με τραύματα από τους πυροβολισμούς. Τον αποκαλούν «ήρωα» σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μια διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe, που δημιουργήθηκε γι' αυτόν, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (σ.σ. 1,5 εκατομμύρια δολάρια).

Πίσω στην πατρίδα, το σπίτι της οικογένειας Άχμεντ παραμένει σωρός ερειπίων. Σωροί από θρυμματισμένους τσιμεντόλιθους περιβάλλουν το τσιμεντένιο σκελετό του διώροφου σπιτιού, του οποίου οι τοίχοι είναι διάτρητοι από βομβαρδισμούς.

«Αυτό είναι το σπίτι του πατέρα του Άχμεντ. Καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Βομβαρδισμοί, βομβαρδισμοί από αεροπλάνα, πύραυλοι - κάθε είδους όπλα», δήλωσε στο Reuters ο ξάδερφος του Άχμεντ, ο οποίος ονομάζεται επίσης Μοχάμεντ αλ-Άχμεντ.

Είπε ότι ο ξάδερφός του «ήταν ο λόγος που σώθηκαν πολλοί αθώοι άνθρωποι που δεν έκαναν τίποτα κακό».