Άγριο έγκλημα στη Σαλαμίνα: Πάλεψε για τη ζωή της η άτυχη 75χρονη – «Την σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο» λέει η κόρη της

0

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες που έχουν καταγραφεί από κάμερες του σπιτιού

Σε σοκ είναι η κόρη της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα που δολοφονήθηκε από ληστές που μπήκαν μέσα στο σπίτι της και την τραυμάτισαν θανάσιμα στο κεφάλι όταν την χτύπησαν με μπουκάλι περιέγραψε πώς τη βρήκαν νεκρή.

«Την παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε και ανησυχήσαμε γιατί δεν είχε πάει η γυναίκα εκείνη την ημέρα και ήρθαμε πολύ γρήγορα. Την βρήκαμε αμέσως. Η αδερφή μου πρόλαβε μπήκε μέσα, μετά ήρθε η ασφάλεια πάρα πολύ έγκαιρα και τα κλείσανε όλα. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, μπήκανε από το παράθυρο, παραβίασαν το παράθυρο».

«Υπήρχε και σκυλί, κάποιοι άκουσαν, αλλά δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ήταν μεσημεριανές ώρες», συμπλήρωσε η ίδια

«Ήταν αποτρόπαιο. Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη δεν μπορούσε να παλέψει. Την σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο», προσθέτει.

Όπως είπε τα άτομα που μπήκαν στο σπίτι ήταν δύο και υπάρχει υλικό από κάμερες. «Υπήρχαν τρεις κάμερες στο σπίτι αλλά αυτός που μπήκε, μπήκε από τυφλή γωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Το φονικό σημειώθηκε την Παρασκευή και όπως φαίνεται η 75χρονη γυναίκα που έμενε στη μονοκατοικία της οδού Ικάρου στη Σαλαμίνα, έδωσε μάχη με τους ληστές, καθώς ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι έφερε αμυντικά τραύματα στα χέρια, τα οποία προέρχονταν από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν σήκωσαν τη νεκρή γυναίκα, διαπίστωσαν ότι από κάτω της ήταν κι ένα μαχαίρι που φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν οι τουλάχιστον δύο δράστες που εισέβαλαν στο σπίτι της. Ο θάνατός της, βέβαια, αποδίδεται στα χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι από μπουκάλι, το οποίο βρέθηκε σχεδόν δίπλα της.

Ο χώρος ήταν εμφανώς αναστατωμένος, χωρίς όμως ακόμη η ΕΛ.ΑΣ. να γνωρίζει τι αφαίρεσαν οι ληστές, ενώ η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας είναι σε κατάσταση σοκ από το θέαμα που αντίκρισε.

Την ίδια ώρα, ανάστατη από το άγριο έγκλημα είναι η τοπική κοινωνία του νησιού, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας αστυνομικές δυνάμεις έψαχναν ίχνη των δραστών.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής, με τις κινήσεις των δραστών να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και να δείχνουν ότι έσπασαν το τζάμι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό της μονοκατοικίας.

«Θέμα ωρών να συλληφθούν οι δράστες»

Ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega:

«Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα ωρών να συλληφθούν αυτά τα άτομα, τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν αναχωρήσει από την Σαλαμίνα. Υπάρχει ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία καθώς έχουν δοθεί φωτογραφίες των δραστών στις περιπολίες για τον εντοπισμό τους. Έχουμε να κάνουμε με ληστεία και οι δράστες έχουν καταγραφεί από κάμερες του σπιτιού και από άλλες κάμερες, την ώρα που έφευγαν από το σπίτι. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση γιατί είναι με μπουκάλι – το οποίο βρέθηκε και έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια – δεν είναι με όπλο ή μαχαίρι».