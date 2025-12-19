Εξιχνιάστηκε ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

0

Ο δράστης χτύπησε τον υπάλληλο στο πρόσωπο

Ληστεία η οποία διαπράχθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης σε κατάστημα ψιλικών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποιώντας τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη.

Πρόκειται για 66χρονο αλλοδαπό, που, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, όταν έγινε αντιληπτός να αφαιρεί προϊόντα από το κατάστημα και στην προσπάθειά του να διαφύγει, χτύπησε τον υπάλληλο στο πρόσωπο. Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο 66χρονος είχε καταγγελθεί και σε προγενέστερο χρόνο για κλοπή εμπορευμάτων από ίδιο κατάστημα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία η οποία θα αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, καθώς ο ίδιος δεν συνελήφθη.