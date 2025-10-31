Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την έφοδο στην κατάληψη Ευαγγελισμός, λίγες ημέρες μετά την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη

0

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Έφοδο σε υπό κατάληψη κτίριο στο Ηράκλειο της Κρήτης πραγματοποίησαν νωρίς σήμερα αστυνομικές δυνάμεις και στο πλαίσιο της επιχείρησης ταυτοποιήθηκαν έξι άτομα για την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη πριν από μερικές ημέρες στην πόλη.

Από την ΕΛ.ΑΣ. έγιναν έξι συλλήψεις, ενώ προσήχθησαν επιπλέον 4 άτομα και κατασχέθηκαν ρόπαλα, κοντάρια, ασπίδες, πυροσβεστήρες, κράνη, κουκούλες full face, αντιασφυξιογόνες μάσκες, κράνη και άλλα αντικείμενα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν, μετά από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, έξι άτομα, τα οποία κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος πολιτικού προσώπου, βραδινές ώρες του περασμένου Σαββάτου (25/10/2025) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για την υπόθεση, δυνάμει και σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα (31/10/2025), παρουσία δικαστικού λειτουργού, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κατάληψης του κτιρίου του «Ευαγγελισμού», κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 5 από τους κατηγορούμενους, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες συνελήφθη ακόμη ένας.

Ειδικότερα, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων (Διμοιρίες Υποστήριξης των Διευθύνσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνου, Ο.Π.Κ.Ε., Τ.Α.Ε. Ηρακλείου και Μεσσαράς, Γραφείου Μη.Ε.Α. και Τ.Ε.Κ.Α.Μ Κρήτης) αρχικά εντοπίστηκαν οι 5 κατηγορούμενοι να διανυκτερεύουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, εντός του κτιρίου.

Από τις επακόλουθες έρευνες σε οικίες εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο έκτος κατηγορούμενος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα σφυρί σε σακίδιο πλάτης που έφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κρητικές ιστοσελίδες, πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίας 26 και 29 ετών, και τέσσερις άνδρες, 34, 33, 27 και 26 ετών.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

είδη ρουχισμού (κουκούλες full face, καπέλο, παντελόνια, μπλούζες με ενσωματωμένες κουκούλες κλπ.), 38 ρόπαλα – ξύλινα κοντάρια,

9 αυτοσχέδιες πλαστικές ασπίδες,

6 αντιασφυξιογόνες μάσκες (οι 4 με φίλτρο) και 2 φίλτρα αντιασφυξιογόνου μάσκας,

2 πυροσβεστήρες,

ασύρματος και 10 φορτιστές ασυρμάτου,

10 ακουστικά ενδοεπικοινωνίας και λοιπά εξαρτήματα ασυρμάτων,

θήκη μάσκας,

5 κράνη μοτοσικλετιστή,

προστατευτική μάσκα ματιών και

2 σφυριά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, προσήχθησαν επιπλέον 4 άτομα, ενώ στο κτίριο διαπιστώθηκε παράνομη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος (ρευματοκλοπή), γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε σχετικά αρμόδιο κλιμάκιο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Μετά τη διαδικασία εκκένωσης του υπό κατάληψη χώρου, ενημερώθηκε η Πρυτανική Αρχή για τις δικές της ενέργειες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για απρόκλητη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζεται.