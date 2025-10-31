Επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο – Έξι συλλήψεις για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη

0

Δείτε βίντεο

Επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου του Ευαγγελισμού, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα αστυνομικές δυνάμεις στο Ηράκλειο Κρήτης, στον απόηχο της επίθεσης στον Μάκη Βορίδη.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε έξι συλλήψεις. Πρόκειται για άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης το περασμένο Σάββατο ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο που είναι στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, γράφει το flashnews.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει ακόμη τέσσερις προσαγωγές. Ερευνάται από τις Αρχές αν τα άτομα που συνελήφθησαν και προσήχθησαν σχετίζονται με την επίθεση σε βάρος του κ. Βορίδη σε εστιατόριο σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το κτίριο που βρισκόταν υπό κατάληψη.

Σημειώνεται ότι ο Μάκης Βορίδης είχε δεχτεί επίθεση στο Ηράκλειο πριν από λίγες ημέρες, ενώ δειπνούσε με την οικογένεια του και φίλους. Ομάδα περίπου 25 ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα συγκεντρώθηκε έξω από το εστιατόριο. Λίγα λεπτά αργότερα, άρχισαν να εκτοξεύουν αυγά και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του, προκαλώντας πανικό στους πελάτες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην πλατεία Πειραιά, κοντά στο λιμάνι, όπου ο πρώην υπουργός βρισκόταν με την οικογένεια του και φίλους. Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν φθορές σε τραπέζια και καρέκλες, ενώ οι θαμώνες προσπάθησαν να καλυφθούν. Ο Βορίδης και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε γειτονικό εστιατόριο, αρχικά στο υπόγειο του, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Εντός και εκτός του κτιρίου που ανήκει στο πανεπιστήμιο Κρήτης και το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.