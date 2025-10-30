Ανήλικη μαθήτρια έκανε χρήση κοκαΐνης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πατρών σε λιπόθυμη κατάσταση

0

Οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία η οποία με την σειρά της συνέλαβε την 17χρονη

Στο νοσοκομείο Πατρών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε λιπόθυμη κατάσταση μία 17χρονη μαθήτρια η οποία φέρεται να είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Οι γιατροί φοβήθηκαν για την κατάσταση της υγείας της καθώς η 17χρονη δεν αντιδρούσε σε κάποιο ερέθισμα.

Μετά από αρκετή ώρα και έπειτα από σειρά εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι η 17χρονη είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Αμέσως οι γιατροί, όπως μετέδωσε το Mega, κάλεσαν την αστυνομία η οποία με την σειρά της συνέλαβε την 17χρονη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από την υπόθεση ένα κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης που υπάρχει στην περιοχή και βάζει στόχο νεαρές ηλικίες.