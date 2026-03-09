Τραγωδία στην Πάτρα: Βρήκαν νεκρή την κόρη τους κρεμασμένη σε δέντρο

0

Μητέρα ενός παιδιού η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Πάτρας η τραγική υπόθεση με μια 26χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή του Ρίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη νεαρή γυναίκα εντόπισαν οι γονείς της το μεσημέρι της Δευτέρας σε χωράφι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας. Οι γονείς της, οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Προσπάθειες ανάνηψης από το ΕΚΑΒ

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάνηψη της γυναίκας, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 26χρονη βρέθηκε κρεμασμένη σε δέντρο.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και αξιωματικός της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές φέρονται να αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Η 26χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν και μητέρα ενός παιδιού.