Φρίκη στην Αχαΐα: Συνελήφθη 82χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Είχε και γυμνές φωτογραφίες των εγγονιών του

0

Τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, απεικονίζονταν σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις

Ένας 82χρονος συνελήφθη στην Αχαΐα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που του πέρασαν χειροπέδες διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος διατηρούσε στο κινητό τηλέφωνο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του φωτογραφίες ανήλικων παιδιών σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, ανάμεσά τους και των εγγονιών του!

Ο 82χρονος συνταξιούχος γυναικολόγος –ιδιαίτερα γνωστός στην Πάτρα– συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων.

Τις πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.