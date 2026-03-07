Χειροπέδες σε 54χρονο για επίθεση με μαχαίρι σε 49χρονο στην Πτολεμαΐδα

0

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Ένας 54χρονος ημεδαπός συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 49χρονου ημεδαπού.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές ο 54χρονος, έπειτα από διαπληκτισμό που είχε χτες το πρωί στην Πτολεμαΐδα με τον 49χρονο, φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.

Ο τραυματίας μετέβη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.