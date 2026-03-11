Στα χέρια των αρχών 51χρονος με δύο κιλά κάνναβη στα Χανιά

0

Πάνω από 200 γραμμάρια κοκαΐνης και μετρητά βρέθηκαν στην κατοχή του

Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση. Ο άνδρας εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε σε περιοχή των Χανίων, ενώ οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και εξοπλισμό που παραπέμπει σε εμπορία.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας συγκεκριμένες πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, προχώρησαν σε έλεγχο στον 51χρονο και σε χώρους που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Κάνναβη : Συνολική ποσότητα 2 κιλών και 192,9 γραμμαρίων.

: Συνολική ποσότητα 2 κιλών και 192,9 γραμμαρίων. Κοκαΐνη : Ποσότητα 206,4 γραμμαρίων.

: Ποσότητα 206,4 γραμμαρίων. Μετρητά : Το ποσό των 1.010 ευρώ, το οποίο θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.

: Το ποσό των 1.010 ευρώ, το οποίο θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εξοπλισμός: Δύο ζυγαριές ακριβείας και ένας τρίφτης.

Η δικαστική συνέχεια

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών (ΤΔΝ) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία εξετάζει το εύρος της δραστηριότητας του 51χρονου στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.