Άγρια πατροκτονία στην Ροδόπη: Γιος χτύπησε μέχρι θανάτου τον 82χρονο γονιό του με μπαστούνι

Ο 51χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα

Σοκ έχει προκαλέσει το έγκλημα στον Ίασμο Ροδόπης, όπου σήμερα εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος και κατηγορείται ο γιος του για δολοφονία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 51χρονος γιος του ηλικιωμένου, που ήταν 82 ετών, φέρεται να του επιτέθηκε με μπαστούνι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής ο θάνατος του άτυχου ηλικιωμένου, που αντιμετώπιζε χρόνια καρδιακά προβλήματα, προήλθε από καρδιακή ανακοπή, ενώ ο 51χρονος γιος του φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο γιος συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, όπως αναφέρει το xronos.gr, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ο 51χρονος κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο κεφάλι του θύματος υπήρχαν σοβαρά χτυπήματα.

Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.