ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: «Να μη μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο»

«Ζητούμε από τις Αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση»

Επίσημα θέση πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της, για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Πέμπτης 12/3. Οι «ασπρόμαυροι» ζητούν να ρίξουν οι Αρχές φως στην υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράστασά μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις Αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο. Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις. Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».