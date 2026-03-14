Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον 23χρονο για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά – Τι αναφέρει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Ο νεαρός κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (17/3)

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση ασκήθηκε εις βάρος του 23χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τού απήγγειλε, εκτός από την κακουργηματική δίωξη για την ανθρωποκτονία και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος), ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (17/3).

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα δύο πρόσωπα, ο ένας έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ ο άλλος παραμένει άγνωστος. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθούν (ως προς το ενιαίο της δικογραφίας).

Όπως έγινε γνωστό δε, αποκλείστηκε η εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις Αρχές και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Τι αναφέρει το ιατροδικαστικό πόρισμα για την αιτία θανάτου

Εξεταζόμενος από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία -άγνωστα προς τον ίδιο- άτομα, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του, όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμη άτομα -όπως κατέθεσε- βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την εις βάρος του επίθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε το αιματηρό συμβάν.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 23χρονος, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Για το λόγο αυτό ζήτησε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης η οποία διεξήχθη και συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία. Κατά πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση φαίνεται να προκύπτει ότι φέρει κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα, όπως επίσης πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Όσον αφορά την ανθρωποκτονία, ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε πού χτυπάει, ούτε ποιον. Το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν του κατηγορούμενου, με τον ίδιο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της δουλειάς του.

Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, κατά πληροφορίες, προέκυψε ότι ο 20χρονος κατέληξε μετά από μεγάλη απώλεια αίματος, η οποία προκλήθηκε λόγω ρήξης τού τοιχώματος της καρδιάς από τέμνον και νύσσον όργανο (μαχαίρι). Αυτό φαίνεται πως ήταν το καίριο χτύπημα που δέχτηκε ο παθών. Από τη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής σε συνδυασμό με τη διενεργηθείσα αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε και δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα. Εκτός από τα παραπάνω τραύματα, το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρεται σε τραύματα θλαστικά στην περιοχή της κεφαλής - με κύριο ένα κάταγμα που δέχθηκε το θύμα στη δεξιά ζυγωματική χώρα.

Η εξέταση έγινε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, ενώ στη διαδικασία παρέστη και ιατροδικαστής-τεχνικός σύμβουλος για λογαριασμό της οικογένειας του 20χρονου. Σε δήλωσή της, η διευθύντρια του Εργαστηρίου, Λήδα Κοβάτση, ευχαρίστησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη που «επενέβησαν και κατέστη δυνατό να γίνει χθες το βράδυ η αξονική τομογραφία της σορού του θύματος, ώστε να παραδοθεί σήμερα στους οικείους».