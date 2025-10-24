Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Η σοκαριστική μαρτυρία του 4χρονου γιου – «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά»

0

Η γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό»

Σοκ προκάλεσε το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 40χρονη από την Λιθουανία. Την γυναίκα ξυλοκόπησε άγρια ο 50χρονος σύντροφος της, ενώ εκείνη την ώρα βρισκόντουσαν στο σπίτι και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, δύο αγοράκια 4 ετών και 3,5 μηνών.

Ο άνδρας που συνελήφθη και κρατείται βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο 50χρονος δεν σεβάστηκε ότι η γυναίκα μόλις πριν από μερικούς μήνες είχε φέρει στη ζωή το δεύτερο παιδί τους. Αν και επιχείρησε να κρύψει τι ακριβώς έχει προηγηθεί, οι αστυνομικοί που έφτασαν χθες γύρω στις 16:00 το μεσημέρι στο σπίτι του ζευγαριού στο Κορωπί κατάλαβαν αμέσως τι έχει συμβεί.

Το αφήγημα ότι δήθεν επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε πεσμένη στο έδαφος, αιμόφυρτη και με μώλωπες «έμπαζε» από παντού. Μόλις μάλιστα είδαν ότι υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς ο 50χρονος είχε συλληφθεί και το 2023, κατάλαβαν ακριβώς τι έχει συμβεί.

Ο άγριος ξυλοδαρμός της 40χρονης έγινε μπροστά στα έντρομα μάτια του μεγαλύτερου παιδιού του ζευγαριού, με τον 4χρονο να λέει ότι ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά.

Ο 50χρονος πέρασε το βράδυ στο ΤΔΕΕ Κρωπίας και σήμερα θα βρεθεί ενώπιον της Εισαγγελίας με τη βαρύτατη δικογραφία που σχηματίστηκε γι’ αυτόν.

Η 40χρονη μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι από τις μπουνιές και τις κλωτσιές που δέχθηκε.