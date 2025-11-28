Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα της 14χρονης που κατήγγειλε ότι απέβαλε μετά από ξυλοδαρμό

Το κορίτσι πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου έχοντας τυλιγμένο μέσα σε μια εφημερίδα ένα νεκρό έμβρυο

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 35χρονης που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια την 14χρονη κόρη της, με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλλει. Η 35χρονη, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακοπή της κύησης , παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Η 14χρονη Ρομά, με καταγωγή από την Αλβανία, εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου έχοντας τυλιγμένο μέσα σε μια εφημερίδα ένα νεκρό έμβρυο.

Η νεαρή φέρεται να κατήγγειλε ότι απέβαλλε μετά από επίθεση που δέχτηκε από τη μητέρα της. Πληροφορίες αναφέρουν πως η 14χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι τσακώθηκε με τη μητέρα της, γιατί δεν ενέκρινε τον σύντροφό της και την απόφασή τους να παντρευτούν, αφού ήταν έγκυος.

Η 14χρονη με εισαγγελική εντολή βρίσκεται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ενώ το νεκρό έμβρυο παραδόθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για να υποβληθεί σε νεκροψία – νεκροτομή.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου