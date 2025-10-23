Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί: Σε σοβαρή κατάσταση 40χρονη μετά τον ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της

0

Συνελήφθη ο 50χρονος, ο οποίος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο διαμέρισμα του και την εντόπισε αιμόφυρτη

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα στο Κορωπί με θύμα μια 40χρονη από την Λιθουανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ένας 50χρονος ξυλοκόπησε άγρια την 40χρονη σύντροφο του μέσα στο σπίτι τους, ενώ εκείνη την ώρα βρισκόντουσαν στο σπίτι και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, δύο αγοράκια 4 ετών και 3,5 μηνών.

Στη συνέχεια ο 50χρονος τηλεφώνησε στο κέντρο Άμεσης Δράσης και ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο διαμέρισμα του και εντόπισε την 40χρονη αιμόφυρτη, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η 40χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ ο 50χρονος συνελήφθη και κρατείται στο ΑΤ Κορωπίου.

Κατά τις ίδιες πηγές ο 50χρονος είχε συλληφθεί το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης.