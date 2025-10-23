Αντιμέτωποι με βαρύτατα αδικήματα οι 37 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

0

Τα επόμενα εικοσιτετράωρα οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις

Με… κινηματογραφικό τρόπο οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης οι συλληφθέντες για εμπλοκή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα ξημερώματα ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη η πομπή των 25 αυτοκινήτων στα οποία επέβαιναν οι 35 από τους 37 κατηγορούμενους για να φτάσουν στη ΓΑΔΑ και στη συνέχεια να οδηγηθούν, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τελικά στο αρμόδιο ανακριτικό γραφείο, στην Ευελπίδων.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι κατά την προσαγωγή τους κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους, είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες καθώς σε βάρος τους έχει ασκηθεί, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα.

Συγκεκριμένα, οι 37 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο Ευρωπαίος ανακριτής θα προσωποποιήσει τις κατηγορίες καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για μέλη οργάνωσης με δομή και διακριτούς ρόλους.

Τα επόμενα εικοσιτετράωρα οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και στη συνέχεια θα κριθεί από ανακριτή και εισαγγελέα η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Η δικογραφία είναι ογκωδέστατη ενώ μόνο το κατηγορητήριο αριθμεί περίπου 200 σελίδες.

Σύμφωνα με την κατηγορία, από τη δράση της οργάνωσης, από το 2018 μέχρι σήμερα, προκλήθηκε ζημία σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5.017.662 ευρώ, ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται και πιθανολογείται πως το ποσό θα διπλασιαστεί.

Η πλειονότητα των συλληφθέντων δεν είναι αγρότες ενώ κεντρικός ρόλος αποδίδεται από τις Αρχές σε έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά ο οποίος δήλωνε αγρότης και φέρεται να είχε αναλάβει να βρίσκει πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και έναν 36χρονο από το Ηράκλειο της Κρήτης που εμφανιζόταν ότι εργάζεται σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μηχανεύονταν διάφορους τρόπους για να «ξεπλένουν» τις παράνομες επιδοτήσεις που εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ αυτών, εικονικά τιμολόγια, η χρήση ενδιάμεσων λογαριασμών για να χάνονται τα ίχνη του χρήματος αλλά και αγορά πολυτελών αυτοκινήτων.

Μαρία Ζαχαροπούλου