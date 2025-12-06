Μαρινάκης: Η αστυνομία δεν έχει κανέναν σκοπό να επιτεθεί στους αγρότες

0

«Αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω και από τη δική τους την πλευρά, ότι υπάρχει επιθυμία για συνάντηση»

Ανοιχτή πόρτα στο διάλογο με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα ήταν το μήνυμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και τη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγανη. «Όποιος επιθυμεί με μία οργανωμένη αντιπροσωπεία και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες "χάβρας" να δει είτε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης η κυβέρνηση είναι πρόθυμη. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω και από τη δική τους την πλευρά, ότι υπάρχει επιθυμία για συνάντηση. Είναι δεδομένο και από την άλλη πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά του Υπουργείου, ότι η συνάντηση αυτή, εφόσον γίνει σχετικό αίτημα, υπό κανονικές συνθήκες θα γίνει αποδεκτό», είπε ο κ. Μαρινάκης. Σχετικά, πάντως, με τα επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «είναι μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου. Εδώ δεν μιλάμε για διαμαρτυρία, εδώ δεν μιλάμε για μία διεκδίκηση στο πλαίσιο του νόμου, εδώ μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και λεκτικές επιθέσεις και σωματικές επιθέσεις. Οι αστυνομικοί δεν είναι εχθροί των πολιτών. Η Ελληνική Αστυνομία είναι εκεί και οπουδήποτε για να είμαστε ασφαλείς. Δεν έχει κανέναν σκοπό να επιτεθεί στους αγρότες, σε καμία επαγγελματική ομάδα. Δεν είναι αντίπαλη η Αστυνομία κανενός αγρότη, κανενός κτηνοτρόφου. Κανένας δεν είναι αντίπαλος κανενός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτοί οι οποίοι, κατ' αρχάς, διέπραξαν ό,τι διέπραξαν, θα ταυτοποιηθούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω νόμιμα». Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι «φέτος θα δοθούν περισσότερα χρήματα στους αγρότες ως προς τις επιδοτήσεις απ' ότι πέρυσι. Να πούμε ότι είναι 3,7 δισεκατομμύρια. Έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2,48 δισ. και επίκειται καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων. Πέρυσι ήταν 3,1 δισ. 'Αρα, είναι 600 εκατομμύρια παραπάνω και σε λιγότερους δικαιούχους». «Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας και στους αγρότες και συνολικά στον κόσμο αλλά τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Ακολουθεί το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινακη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και την εκπομπή Καλημέρα με τη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγανη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλημέρα, κ. Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καλημέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, εορτάζουσες, στο Ναυτικό μας. Υγεία. Με το καλό να έρθουν τα Χριστούγεννα και ο νέος χρόνος. Τώρα είναι και μια περίοδος με πολλές γιορτές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα έρθουν «με το καλό», γιατί με προκαλείτε τώρα; Έχουμε μπλόκα στους δρόμους. Οι αγρότες απειλούν ότι θα κάνουμε γιορτές με τα μπλόκα, ότι θα είναι κλειστοί οι δρόμοι, ότι είναι στο χέρι το δικό σας αν θα πάνε σπίτια τους. Και θέλω να σας δείξω και ένα επεισόδιο, με πολύ ένταση χθες στο αεροδρόμιο. Αν το έχουμε να το δούμε γιατί θέλω να το σχολιάσετε. (προβολή ρεπορτάζ)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Νομίζω ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι ένθεν κακείθεν, γιατί μέσα στην εβδομάδα είδαμε και μία κλούβα της Αστυνομίας που πήγε να πέσει σε αγρότες. Τι θα κάνει η Κυβέρνηση, κ. Εκπρόσωπε; Πώς τα βλέπετε όλα αυτά;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου. Εδώ δεν μιλάμε για διαμαρτυρία, εδώ δεν μιλάμε για μία διεκδίκηση στο πλαίσιο του νόμου, εδώ μιλάμε για παραβατικέςσυμπεριφορές και λεκτικές επιθέσεις και σωματικές επιθέσεις. Οι αστυνομικοί δεν είναι εχθροί των πολιτών. Η Ελληνική Αστυνομία είναι εκεί και οπουδήποτε για να είμαστε ασφαλείς. Δεν έχει κανέναν σκοπό να επιτεθεί στους αγρότες, σε καμία επαγγελματική ομάδα. Δεν είναι αντίπαλη η Αστυνομία κανενός αγρότη, κανενός κτηνοτρόφου. Κανένας δεν είναι αντίπαλος κανενός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτοί οι οποίοι, κατ' αρχάς, διέπραξαν ό,τι διέπραξαν, θα ταυτοποιηθούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω νόμιμα. Δεν μπορεί να βλέπει ο κόσμος από το σπίτι του αυτές τις εικόνες και να είναι απαθής η Αστυνομία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουν ταυτοποιηθεί; Ξέρετε ποιος είναι και ποιοι είναι;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι εν εξελίξει μια διαδικασία …Κοιτάξτε, έχουν καταφέρει οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, πολύ πιο δύσκολες ταυτοποιήσεις. Θυμάμαι όταν είχε γίνει επίθεση στην Κρήτη, στην οικογένεια του κ. Βορίδη, που πολύ… λογικά πολύς κόσμος μας έλεγε «όταν γίνετε κυβέρνηση να τους πιάσετε» και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, θέλοντας να μας κάνουν μία κριτική. Ε, αυτό είναι δουλειά της Αστυνομίας. Η Αστυνομία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι αυτοσκοπός κανενός κάτι τέτοιο, αλλά είναι αυτονόητη υποχρέωση του Κράτους, όταν παραβιάζεται ο νόμος, να επεμβαίνει. Καταλαβαίνω απολύτως τις ανάγκες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, τα αιτήματά τους. Θεωρώ ότι εκπροσωπώ μία Κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό που πέρασε από τα λόγια στις πράξεις. Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας και στους αγρότες και συνολικά στον κόσμο - θα τα συζητήσουμε αυτά αναλυτικά - αλλά τα λεφτά δεν ατελείωτα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να τα πάρουμε λόγο με τη σειρά, κ. Υπουργέ, γιατί αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω το εξής: Τώρα που μιλάμε, είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, στη Λάρισα. Το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια των Μαλγάρων. Στο ύψος της Θήβας αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, ενώ στις Σέρρες προχώρησαν σε επ' αόριστον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων στον κόμβο Κερδυλίων. Και σήμερα αναμένεται αγρότες της Φθιώτιδας να μετακινηθούν στον κόμβο του Μπράλου. Αγρότες της Βοιωτίας θα μεταβούν με τα τρακτέρ, αύριο Κυριακή, στο Κάστρο. Να αποκλείσουν και εκεί την Εθνική Οδό. Κλειστός και ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων, κ.λ.π, κ.λ.π.. Τη Δευτέρα, λέει, μπαίνουν και οι αγρότες της Κρήτης στις κινητοποιήσεις. Δεν είχαν και τη συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι, τι θα κάνει η Κυβέρνηση; Πώς θα σταματήσουν αυτές … Κι αν κλείσουν και λιμάνια, αεροδρόμια, παρακαμπτήριους, τι θα γίνει;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ' αρχάς, ως προς τις ζωτικής σημασίας λειτουργίες του Κράτους, έχει απαντήσει ήδη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, λέγοντας το αυτονόητο, ότι δεν πρόκειται αυτό να γίνει επιτρεπτό από την Αστυνομία, οπότε θα υπάρχουν επεμβάσεις. Εμάς ο στόχος μας είναι να μην φτάσουμε εκεί. Ο στόχος μας είναι με τη συνέχιση του διαλόγου, υπάρχει μία συζήτηση - το άκουσα και το πρωί στην εκπομπή σας - μέσα στην εβδομάδα …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μας είπε ο κ. Σιδερόπουλος.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Μέσα στην εβδομάδα να δει και ο κ. Τσιάρας αγρότες από τη Θεσσαλία, που θεωρώ ότι έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, λόγω και του «Ντάνιελ».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μόνο από τη Θεσσαλία θα δει;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, όποιος επιθυμεί με μία οργανωμένη αντιπροσωπεία και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες «χάβρας» να δει είτε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε και τον Αντιπρόεδρο, του οποίου και αυτουνού το γραφείο είναι ανοιχτό και έχει αναλάβει ένα μέρος, αυτή την περίοδο, διαχείρισης αυτού του θέματος, είτε οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με τους Κρητικούς γιατί δεν έγινε η συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Γιατί απαιτήθηκε η παρουσία πολλών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των βουλευτών όλων των κομμάτων και πολλών άλλων σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπου στην πραγματικότητα θα γινόταν μία διαδικασία η οποία δεν θα έλυνε κανένα πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανοίξει πάρα πολλές φορές τις πόρτες όλων μας των γραφείων και του Μαξίμου. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και, ξέρετε, πέραν των συναντήσεων και των «ωραίων» που λέμε όλοι, το πιο σημαντικό είναι τι κάνουμε. Επειδή τα παρακολουθείτε όλα αυτά και …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν μου επιτρέπετε, θα πάμε στο τι κάνετε. Να καταλάβουμε λίγο τον διάλογο.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, γιατί νομίζω ο κόσμος που μας βλέπει, ξέρετε… Ζούμε σε μια χώρα που πτώχευσε, ζούμε σε μία χώρα που έφτασε στο χείλος του γκρεμού, ζούμε σε μία χώρα που δεν ήταν «Λουξεμβούργο» και έχει γίνει τώρα «Βουλγαρία», όπως λένε κάποιοι. Ζούμε σε μία χώρα η οποία έφτασε στο μηδέν, μην πω εγώ στο τρίτο υπόγειο. Έχουμε καταφέρει και έχουμε δώσει αρκετά και στους αγρότες. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερα; Ναι. Λύσαμε το θέμα του ρεύματος σε βάθος 10ετίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ελάτε να τα δούμε, αν μου επιτρέπετε, ένα - ένα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πρώτα με τη συνάντηση. 'Αρα, έχετε συνάντηση μέσα στην εβδομάδα, έχουν συνάντηση αντιπροσωπεία αγροτών στο Υπουργείο.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν είναι κάτι οριστικοποιημένο. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω και από τη δική τους την πλευρά, ότι υπάρχει επιθυμία για συνάντηση. Είναι δεδομένο και από την άλλη πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά του Υπουργείου, ότι η συνάντηση αυτή, εφόσον γίνει σχετικό αίτημα, υπό κανονικές συνθήκες θα γίνει αποδεκτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 'Αρα, υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο διαλόγου, γιατί μέχρι χθες αυτό δεν το βλέπαμε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ανοιχτό παράθυρο, ακριβώς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει σημείο επαφής;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχει κλείσει ποτέ αυτό το παράθυρο για κάθε κλάδο και κάθε ένωση εργαζόμενων από την Κυβέρνηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν κάποια σημεία επαφής που μπορεί να ξεκινήσετε μια συζήτηση;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ' αρχάς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος θα δοθούν περισσότερα χρήματα στους αγρότες ως προς τις επιδοτήσεις απ' ότι πέρυσι. Να πούμε ότι είναι 3,7 δισεκατομμύρια. Έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2,48 δις και επίκειται καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων. Πέρυσι ήταν 3,1 δις. 'Αρα, είναι 600 εκατομμύρια παραπάνω και σε λιγότερους δικαιούχους, γιατί φέτος είναι …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτά γιατί είναι τα επιπλέον;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Τα επιπλέον είναι γιατί η χώρα μας δίνει παραπάνω χρήματα, με βάση και τους ευρωπαϊκούς πόρους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 'Αρα, γιατί γκρινιάζουν οι αγρότες αφού θα πάρουν παραπάνω χρήματα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, πρώτον: Υπάρχει μία κατηγορία - εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου - δεν είναι η πλειονότητα, υπάρχει μία κατηγορία που φέτος, και από εδώ και στο εξής, είτε δεν θα πάρει, είτε θα πάρει λιγότερα, γιατί γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και έγιναν και λιγότερες αιτήσεις.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έγιναν και λιγότερες αιτήσεις. Κάποιοι δεν έκαναν καν αίτηση φέτος, που περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτό δεν νομίζω ότι βαραίνει την Κυβέρνηση, γιατί πολύ απλά πλέον αυτό το οποίο γινόταν για δεκαετίες, δεν θα συμβαίνει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ, πάντως, θέλω να καταλάβουμε, γιατί αφού θα πάρουν περισσότερα χρήματα, διαμαρτύρονται.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 'Αρα, το πρώτο για μένα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, κυρία Μαυραγάνη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, οι υγιώς λειτουργούντες - για να το πω ευγενικά - αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι νόμιμοι - για να συνεννοηθούμε - από εδώ και στο εξής και φέτος, στο τέλος της ημέρας, που είναι, δηλαδή, το τέλος του χρόνου, θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία τους, τους κοιτάω στα μάτια, αντιλαμβάνομαι το ότι υπήρξε μια καθυστέρηση περίπου ενός - ενάμιση μήνα για να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, όμως θα πάρουν περισσότερα από εδώ και στο εξής. Ένα. Δύο: Έχουμε νομοθετήσει την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο σε μόνιμη βάση. Πόσες δεκαετίες το ζητούσαν αυτό, με το δίκιο τους; Πάρα πολλές. Έχουμε δώσει μία λύση για δεκαετές φθηνότερο ρεύμα…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μην πάτε λίγο παρακάτω, αν θέλετε, γιατί έχω μηνύματα που λένε ότι υπήρχε ένα μπέρδεμα του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ για αγρότες και δεν πήραν κάποιοι εξ αυτών επιστροφή του Ειδικού Φόρου στο πετρέλαιο. Εδώ τι γίνεται;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εδώ έχουν γίνει κάποια λάθη στις δηλώσεις, γι' αυτό και είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι 24Δεκεμβρίου. Υπάρχει και σχετικό τηλεφωνικό κέντρο, ούτως ώστε να έρθουν αυτά να το διορθώσουν, για να πάρουν αυτά τα οποία …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα γίνει άμεσα η επιστροφή;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν όλες οι καταβολές, όλες. Ο στόχος είναι να πάνε οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν Χριστούγεννα και σίγουρα Πρωτοχρονιά, έχοντας πάρει αυτά που πήραν πέρυσι, τουλάχιστον, και παραπάνω κάποιοι άλλοι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 'Αρα, να μπουν στην εφαρμογή που λέτε, να κάνουν τη διόρθωση και θα μπει.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: To ρεύμα τώρα που λέτε. Πιέζουν οι αγρότες για φθηνότερο ρεύμα. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι η Κυβέρνηση το συζητά. Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες; Το συζητάτε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η Κυβέρνηση τα συζητά όλα, στο μέτρο των αντοχών της οικονομίας. Εν προκειμένω…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό ακούγεται λίγο διπλωματικό.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν είναι διπλωματικό, είναι η αλήθεια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αλλά η ουσία…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η ουσία. Πριν από δύο χρόνια…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα μπει θέμα μείωσης ρεύματος;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Πριν από δύο χρόνια, όταν είχαμε πάλι αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Πρωθυπουργός ικανοποίησε δύο πολύ μεγάλα αιτήματα των αγροτών, έχοντας ήδη μειώσει τον ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μια σειρά από άλλες φορολογικές παρεμβάσεις, ανακοίνωσε τη μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και φθηνότερο ρεύμα για 10 χρόνια. Πριν από δύο χρόνια έγινε αυτό. Έρχονται και λένε οι αγρότες ότι θέλουν ακόμα ευνοϊκότερη ρύθμιση λόγω των συνθηκών. Εμείς το ακούμε αυτό. Αλλά, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να γίνει και μια σχετική έρευνα, που δεν θα αργήσει, από το αρμόδιο Υπουργείο. Εφόσον βρεθεί ο τρόπος…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 'Αρα, το αφήνετε ανοιχτό.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εφόσον βρεθεί ο τρόπος, όχι για κάτι θεαματικό, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Αλλά να πω κάτι επιπρόσθετα…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 'Αρα, αφήνετε ανοιχτό το θέμα της μείωσης, λέτε «όχι κάτι θεαματικό», δεν το αποκλείετε…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν το αποκλείω για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν αυξημένα προβλήματα. Κάνατε μια πολύ ωραία κουβέντα το πρωί και με τους φοροτεχνικούς και με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Τσάπαλο, για το τι θα δει ο κόσμος από 1/1/2026. Σε αυτή την κατηγορία των μειώσεων, τα τέσσερα εκατομμύρια πολίτες, ανήκουν και οι αγρότες. Ένας αγρότης, για παράδειγμα ένας αγρότης με δύο παιδιά, θα έχει από 1/1/26 λιγότερο από τον μισό φόρο να πληρώσει από ό,τι το 2019. Δηλαδή, είχε φόρο 29%, -αυτά έχει αξία να τα δει ο κόσμος. Όταν ακούμε λοιπόν εδώ αγρότη, βάλτε όποιον θέλετε, αγρότη, δικηγόρο, μηχανικό, λογιστή, οτιδήποτε, ιδιωτικό υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο, απλά οι μισθωτοί θα το δουν στον μισθό τους, δεν θα δουν λιγότερο φόρο στο τέλος του χρόνου, θα δουν περισσότερο μισθό. Λοιπόν, είχε φόρο 29%. Πόσο φόρο θα έχει τώρα, 16%. Δηλαδή, το μισό περίπου. Είχε προκαταβολή φόρου 100%. Πόσο θα έχει τώρα για τα φυσικά πρόσωπα; Πενήντα τοις εκατό. Αυτά, τα πιο πολλά τα έχουμε ήδη μειώσει. Είναι ο συνδυασμός των μειώσεων μέχρι σήμερα. Μετά, τέλος επιτηδεύματος. Σε κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες, πολλούς, επιτηδευματίες δεν θα υπάρχει. Και ασφαλιστικές εισφορές, μειωμένες. Γιατί τα λέω όλα αυτά;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ας μου επιτραπεί η έκφραση, το «ξύλο»που έφαγαν όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στα μνημόνια και σιγά-σιγά όλα αυτά πρέπει να φύγουν. Αν μου επιτρέπετε, όμως, επειδή μιλούσαμε για τους αγρότες, πολλοί αγρότες έχουν βγει και στην εκπομπή μας και μας έχουν πει ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα από τον Ντάνιελ, από τις καταστροφές που είχαν από τον Ντάνιελ. Γιατί δεν έχουν πληρωθεί;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω για να πάω στο Ντάνιελ. Γιατί τα λέω όλα αυτά; Εμείς είμαστε μια Κυβέρνηση που παράγοντας, με την πολιτική μας παράγοντας, αυξάνοντας τον πλούτο, παράγοντας έσοδα, παράγοντας παραπάνω έσοδα στο κράτος. Αρχίζουμε αυτά τα λεφτά, αυτά τα παραπάνω έσοδα που δεν είναι από παραπάνω φόρους, είναι από μειωμένους φόρους, και εδώ μια παρένθεση: Είναι καλό να αυξάνονται τα έσοδα ενώ μειώνονται οι φόροι, γιατί ακούμε και μια ανάποδη κριτική από την Αντιπολίτευση, να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία στερήθηκε και στους αγρότες και στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους και σε όλους. Έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε; Όχι. Απόδειξη ότι η περιβόητη συζήτηση ότι είμαστε προτελευταίοι, είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Ήμασταν στο 61% της Ευρώπης, πήγαμε στο 70% και στο 81% ως προς την ατομική κατανάλωση. Δεν είμαστε εκεί που πρέπει να πάμε, αλλά πηγαίνουμε, συγκλίνουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τώρα καταλαβαίνετε ότι το κρίνει ο καθένας με την τσέπη του και τις δυσκολίες του.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Βεβαίως. Αν με ρωτάτε, λοιπόν, ότι εμείς θα πάμε να δώσουμε λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, δεν θα το κάνουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τον Ντάνιελ δεν μου είπατε, όμως. Γιατί δεν έχουν πληρωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι πόσα, δύο-τρία χρόνια πίσω.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα δίνουμε, όμως, όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε και αντέχει η οικονομία μας. Τώρα, πάμε στον Ντάνιελ. Στον Ντάνιελ υπάρχουν περιπτώσεις συμπολιτών μας, θεωρώ ότι είναι από τις κατηγορίες των αγροτών που φωνάζουν ακόμα, έχοντας το μεγαλύτερο δίκιο, έτσι; Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει άμεσα στο κράτος να έρθει και οι αρμόδιες υπηρεσίες, να σπεύσει να τους αποζημιώσει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί τόσα χρόνια μετά δεν έχουν δοθεί;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αυτό το οποίο γίνεται, είναι το αρμόδιο Υπουργείο -και εδώ υπάρχει και η συνδρομή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας- ενώ έγιναν πολύ γρήγορα οι πρώτες αποζημιώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις άργησαν οι επόμενες αποζημιώσεις. Γίνεται, λοιπόν, ένας αγώνας δρόμου, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να πληρωθούν. Έχουν απόλυτο δίκιο να φωνάζουν, δεν είναι από τις κατηγορίες που έχεις να πεις κάτι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πότε θα γίνει αυτό; Μπορείτε να τους προσδιορίσετε ημερομηνία;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Το συντομότερο δυνατό. Δεν θέλω να πω κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ακριβές, γιατί δεν είναι και αρμοδιότητα δική μου. Αντίστοιχα, για να πούμε και την άλλη κατηγορία που θεωρώ ότι πρέπει να πέσουμε πάνω, γι΄ αυτό και να δοθούν τα παραπάνω χρήματα, είναι οι κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και εκεί είναι μια ειδική κατηγορία του πρωτογενούς τομέα που χρειάστηκε παραπάνω στήριξη. Θα δοθεί παραπάνω στήριξη και όσα παραπάνω μπορούμε -το ξαναλέω- θα τα δίνουμε πίσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η πολιτική μας σε όλα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μηνύματα από κτηνοτρόφους έχουμε τώρα και με την ευλογιά είναι τεράστιο το πρόβλημα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Βεβαίως. Έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους οι κτηνοτρόφοι, θα στηριχθούν επιπρόσθετα των άλλων, δηλαδή τα 3,7 που λέω, σε αυτά δεν είναι τα χρήματα που θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι έξτρα…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καταστράφηκαν.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …έτσι; Βέβαια. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους -το ξαναλέω- με όσα παραπάνω χρήματα μπορούμε να δώσουμε. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία πλειοδοσίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω κάθε φορά όσα μηνύματα μπορώ και προλαβαίνω, κωδικοποιώντας τα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί είναι σε εξέλιξη και προσπαθώ να το κάνω ταυτόχρονα, να τα βάζω και στην κουβέντα μας. Ακούγοντάς σας οι τηλεθεατές πριν γι΄ αυτά που είπατε που θα πάρουν πίσω με τους φόρους, κάποιοι διαμαρτύρονται και λένε, εγώ δεν είδα τίποτε και τα λοιπά. Καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, εδώ ήμασταν όλοι, τα ζήσαμε την τελευταία δεκαετία, αλλά επειδή η ακρίβεια ροκανίζει και νομίζω ότι μόνο με αύξηση εισοδημάτων μπορεί κάπως αυτό το πράγμα να μαζευτεί…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ακριβώς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: …σκέφτεται η Κυβέρνηση να δώσει κάτι ακόμα; Σκέφτεται το δώρο Χριστουγέννων στους δημόσιους υπαλλήλους, αφού πάμε καλά. Σκέφτεται κάποια άλλη παροχή ή όχι;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ξέρω ότι αυτή η συζήτηση είναι ευχάριστη, δηλαδή να δίνουμε και για μας και για όλους και ο κόσμος περιμένει να πάρει, έχει στερηθεί πάρα πολλά, έτσι; Και έχει πληρώσει μια κρίση που δεν δημιούργησε. Αλλά να σκεφτούμε αν αθροίσει κανείς τα μέτρα της ΔΕΘ που θα εφαρμοστούν από 1/1/26, δηλαδή σε έναν μήνα, και αυτά τα οποία δίνονται ήδη, το ένα ενοίκιο πίσω, τα 250 ευρώ για το 60% των συνταξιούχων, όλα αυτά τα μέτρα, μέχρι Απρίλιο, είναι 2,5 δισ. Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα μέτρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν υπάρχουν άλλα, σταματάει εδώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν υπάρχουν άλλα. Αλλά συν τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός επιπλέον για το στεγαστικό στον προϋπολογισμό για να πέσουν ακόμαπαραπάνω κλειστά σπίτια στην αγορά. Αυτό είναι κάτι που έχει προαναγγελθεί. Θα είναι μια παρέμβαση για να ανοίξουν και να ανακαινιστούν κλειστά σπίτια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είναι και αυτό για τους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό το πρώτο σχέδιο λέτε ή κάτι άλλο;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι, όχι. Δεν μιλάω εγώ για τις κοινωνικές κατοικίες. Αυτό είναι ήδη ανακοινωμένο. Μιλάμε για μια ανακοίνωση, η οποία έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει, για ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόγραμμα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια. Τώρα, προσέξτε. Συνηθίζουμε να κάνουμε μια κουβέντα, ποια είναι τα μέτρα, πόσα παραπάνω θα δώσουμε. Σημαντική, σημαντική -και κυρίως τα υπόλοιπα κόμματα κάνουν μόνο αυτή την κουβέντα- και 13ο μισθό και 14η σύνταξη και πάει λέγοντας. Επί της αρχής είμαστε όλοι υπέρ. Κανείς δεν είναι κατά στο να πάρει ο κόσμος λεφτά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τα χρήματα υπάρχουν, στην οικονομία που λέτε ότι πάει καλά, για να δοθούν;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ποια κουβέντα, λοιπόν, δεν γίνεται και γίνεται μόνο από εμάς; Πώς θα δώσουμε τα χρήματα αυτά; Εγώ προτιμώ να κάνω αυτή την κουβέντα. Πώς μπορούμε και δίνουμε πίσω στον κόσμο ένα μέρος από αυτά που στερήθηκε -ένα μέρος, πρέπει να δώσουμε και άλλα- δημιουργώντας έσοδα. Ξέρετε για μένα ποιός είναι ο πιο σημαντικός δείκτης στον Προϋπολογισμό του 2026; Το ότι οι επενδύσεις μέσα σε έξι χρόνια έχουν αυξηθεί 98%. Αυτό τι σημαίνει; Ότι έτσι δημιουργήθηκαν 500.000 παραπάνω θέσεις εργασίας, το κράτος εισέπραξε από αυτούς τους ανθρώπους από φόρους και εισφορές, ενώ τους έχει μειώσει, γιατί τους πλήρωνε με το επίδομα ανεργίας και οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν δουλειά, αντιμετωπίζοντας ένα μέρος της φοροδιαφυγής εισπράξαμε παραπάνω χρήματα. Και με αυτό τον τρόπο έχουμε παραπάνω έσοδα για να μειώσουμε κι άλλο τους φόρους. Αυτή είναι μια συζήτηση που δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν είναι καθόλου τεχνική και είναι ο μόνος δρόμος ο κόσμος να πάρει και τον 13ο μισθό και όσα έχει στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το πότε θα τα πάρει και με ποια σειρά θα τα επιστρέψουμε, έχει να κάνει με τα έσοδα και τις οροφές δαπανών. Να πω, όμως, κάτι; Πώς αυξήθηκαν τόσο πολύ οι επενδύσεις; Πώς μειώθηκε τόσο πολύ η ανεργία; Έγιναν όλα μαγικά; Έγιναν τελικά όλα λάθος; Μήπως τελικά αυτή η Κυβέρνηση με κάθε της κίνηση, δηλαδή η επενδυτική βαθμίδα, όλα όσα είδαμε στο Ζάππειο, ενεργειακές συμφωνίες, το γεγονός ότι η Κομισιόν ακόμα και στο κράτος Δικαίου μας αναγνωρίζει πρόοδο…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καταλαβαίνετε, όμως, κ. Υπουργέ ότι αυτά στη τσέπη του θα τα καταλάβει…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Για να φτάσουμε, λοιπόν, να πάρει ο κόσμος ακόμα παραπάνω στην τσέπη, όπως αυτά που θα γίνουν τώρα, που ανακοινώθηκαν και υλοποιούνται άμεσα, έχουν ψηφιστεί, όπως όλα αυτά έχουν γίνει μέχρι τώρα, γιατί το 29% φόρο, είχαμε 29% φόρο όλοι μέχρι το 2019, το κάναμε 22%, τώρα το κάνουμε 20%, και αν έχεις ένα παιδί 18% και δύο παιδιά 16% και τρία παιδιά 9%. Αυτά δεν έγιναν από τη μία μέρα στην άλλη. Έγιναν με σκληρή δουλειά, με θυσίες των πολιτών. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί έχουν αξία; Γιατί είναι μόνιμα, είναι παραπάνω από τον πληθωρισμό τον τελευταίο που βλέπουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 'Αμα πας να ψωνίσεις και βλέπεις ότι δεν σου φτάνει, εκεί όλα αυτά που λέτε εξαϋλώνονται. Το καταλαβαίνετε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Μα δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε να δείτε, η Eurostat -προφανώς υπάρχει τεράστια ζήτημα ακρίβειας σε όλη την Ευρώπη και υπάρχει ζήτημα και στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αλλά έχουν μεγαλύτερους μισθούς, αυτό είναι το πρόβλημα, η δεκαετία της Ελλάδας με τα μνημόνια ροκάνισε τους μισθούς, αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Μπράβο, ακριβώς, μα έτσι είναι, έχει δίκιο ο κόσμος που φωνάζει. Η Eurostat δεν μετράει την ακρίβεια της Ελλάδας μόνο, που λένε κάποιοι «ακρίβεια Μητσοτάκη». Μετράει την ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη, σωστά; 'Αρα, όλοι έχουμε πρόβλημα και εμείς και έχουμε υποχρέωση να το λύσουμε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εμείς; Οι μισθοί. Τους αυξάνουμε τους μισθούς; Τους αυξάνουμε. Μπορούμε να τους αυξήσουμε παραπάνω από τις αντοχές της οικονομίας; Όχι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να κλείσουμε με ένα τελευταίο. Είδαμε μέσα στην εβδομάδα την παρουσία της «Ιθάκης». Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τα όσα έγιναν. Δεν ξέρω αν εσείς διαβάσατε το βιβλίο ή θα το διαβάσετε. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι έρχεται με σκοπό να ανατρέψει τον κ. Μητσοτάκη. Ανησυχείτε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ξέρετε, γίνεται πολύ κουβέντα για το rebranding. Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα του κ. Τσίπρα είναι να αλλάξει το περίβλημα ή το brand, τέλος πάντων, δηλαδή του προϊόντος, για να χρησιμοποιήσουμε και πιο ελληνικές λέξεις την ονομασία ή τον τίτλο. Το πρόβλημα είναι η πολιτική και το περιεχόμενο. Και γενικά νομίζω ότι πρέπει να γίνεται αυτή η συζήτηση για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Λίγο τον νοιάζει τον κόσμο το όνομα ενός κόμματος, τα μηνύματα, αν αυτά δεν συνοδεύονται από πολιτικές. Εγώ διάβασα διάφορα αποσπάσματα από το βιβλίο του κ. Τσίπρα. Για μένα το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα που δείχνει ότι ως προς το περιεχόμενο το rebranding αυτό είναι άνευ σημασίας, είναι εκεί που μιλάει για τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάπου είναι μεταξύ του 365 και 340.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ασχοληθήκατε, διαβάσατε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Βεβαίως, το σημείο αυτό με ενδιαφέρει πολύ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ενημερώσατε και τον Πρωθυπουργό, που δεν θα το διαβάσει;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, τι λέει ο κ. Τσίπρας; Ο κ. Τσίπρας υπεραμύνεται της μεγαλύτερης φορολογικής-ασφαλιστικής λεηλασίας που υπέστησαν μεταπολιτευτικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θυμίζω, έχετε τεράστια εμπειρία και στα οικονομικά ως εκπομπή, ότι τότε ήρθε η κυβέρνηση αυτή και έβαλε έναν νέο φόρο ουσιαστικά που ήταν οι ασφαλιστικές εισφορές. Και σου έλεγε, όσα βγάζεις, το 30%...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τα έχουμε ζήσει αυτά όλοι. Δεν μου λέτε αν ανησυχείτε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Τον κόσμο δεν τον νοιάζουν τα συνθήματα, τα τσιτάτα, οι εντυπωσιασμοί. Τον κόσμο τον νοιάζουν οι πολιτικές. Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, υπεραμύνθηκε του δημοψηφίσματος στο βιβλίο, υπεραμύνθηκε του νόμου Κατρούγκαλου, υπεραμύνθηκε όλων, όλων όσα έκανε εκείνα τα χρόνια. Και το «φύλο συκής» ήταν ο εξώστης. Μπορεί να έστειλε κάποιους στον εξώστη, δικαίωμά του, δεν μας ενδιαφέρει εμάς, αλλά στην πλατεία και στην ουσία η πολιτική είναι ίδια. Και στο ερώτημα αν φοβόμαστε, εμείς ούτε φοβόμαστε, ούτε υποτιμούμε κανέναν. Θεωρώ ότι από το αποτέλεσμα το δικό μας, της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Πήχης μας δεν είναι ο κ. Τσίπρας, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία.