«Βούλιαξε» η Ζάκυνθος από την κακοκαιρία: Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκε κόσμος

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το νησί

«Χτύπησε» την Ζάκυνθο η κακοκαιρία δημιουργώντας προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού. Πημμύρισαν αρκετοί δρόμοι, ενώ εγκλωβίστηκε και κόσμος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου έως τις 16:00 το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Ζάκυνθο (62.8 χιλιοστά).

Στον χάρτη της εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης έως τις 16:00 της Τετάρτης 22/10 καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.

Επίσης, η ιστοσελίδα imerazante.gr σημείωσε ότι τα σημεία στα οποία παρουσιάστηκαν εξ αρχής πλημμυρικά φαινόμενα είναι:

Άγιο Κήρυκα προς Καλλιπάδο (θέση «Βάλτα» έως Οινοποιείο Callinico)

Ε.Ο. Ζακύνθου – Ρομιρίου (Καλπάκι)

Σαρακινάδο (από τις νεροτσουλήθρες έως το ΕΠΑΛ)

Λιθακιά και Αγαλάς

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στην περιοχή του Αγ. Σώστη και του Λαγανά, όπου οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι, ενώ στην περιοχή της Λιθακιάς έχουν αναφερθεί μικρής κλίμακας κατολισθήσεις.

Δείτε φωτογραφίες: