ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τρύπα» 2,5 εκατ. διαπίστωσε η Αρχή για το ξέπλυμα στο πόθεν έσχες του «Φραπέ» – Στην κατοχή του 8 αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar

Έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις – 37 συλλήψεις

Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης μπαίνει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με κεντρικό πρόσωπο τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ήδη ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή, στο πλαίσιο του ελέγχου για το πόθεν έσχες του συγκεκριμένου προσώπου, εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023.

Ο παραγωγός από την Κρήτη, Γιώργος Ξυλούρης, είναι ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία η οποία είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φέρεται πως, αν και ήταν υπόχρεος, δεν υπέβαλε δήλωση πόθεν έσχες. Ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε «τρύπα» περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ διαπιστώθηκε ότι στην κατοχή του βρίσκονται οκτώ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο παραβίασης του νόμου περί πόθεν έσχες. Παράλληλα, η υπόθεση έχει τεθεί στο στόχαστρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε τα αρμόδια κλιμάκια να προχωρήσουν στον καταλογισμό των προστίμων.

Η έρευνα για τον πολυσυζητημένο «Φραπέ» πάντως συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν τα αποτελέσματα της έρευνας «δείξουν» ξέπλυμα, τότε θα σχηματιστεί δεύτερη δικογραφία, η οποία επίσης θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Τέλος, η Αρχή φέρεται να εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε δηλώσει εκτάσεις στη Χίο, με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι η δήλωση έγινε εκ παραδρομής, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει το ποσό της επιδότησης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει διεκδικήσει κανείς.

Μαρία Ζαχαροπούλου

37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλη την Ελλάδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.

Στόχος της επιχείρησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο συλλήψεις των φερόμενων ως ηγετικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης έγιναν σε Κρήτη και Γιαννιτσά.

Πρόκειται για έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά και έναν 36χρονο από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Η έρευνα αφορά το χρονικό διάστημα 2018-2022 κατά το οποίο έλαβαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία ελέγχονται.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε με εντολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Πόπης Παπανδρέου.