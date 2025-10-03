Το Σάββατο η εκταφή της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας για να γίνει νεκροψία-νεκροτομή

0

Η οικογένειά της ζητά απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 28χρονης εγκύου μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας. Δόθηκε το «πράσινο φως» για την εκταφή της σορού της, ώστε να γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Η γυναίκα πέθανε αιφνιδίως την περασμένη Τετάρτη και η διαδικασία εκταφής αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Σάββατο το πρωί, παρουσία αστυνομικών αρχών και ιατροδικαστή, στο νεκροταφείο του χωριού όπου έχει ταφεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια της 28χρονης, ζητά απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς πρόκειται για μια νεαρή μητέρα και έγκυο γυναίκα που έχασε τη ζωή της εντός νοσοκομείου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για πιθανό αναφυλακτικό σοκ.

Οι Αρχές αναμένουν ότι από τα νέα ευρήματα θα προκύψουν σαφέστερες απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στον τραγικό θάνατο της 28χρονης μέσα στο νοσοκομείο.