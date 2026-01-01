Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης περιμένουν το πρώτο τους παιδί

0

«Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας»

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς είναι έγκυος και ετοιμάζεται να αποκτήσει παιδί με τον σύντροφό της, Σάκη Κατσούλη.

Το ζευγάρι έκανε τη χαρμόσυνη ανακοίνωση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια τρυφερή ανάρτηση, με λόγια γεμάτα συγκίνηση και προσμονή:

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας», έγραψαν, προσθέτοντας πως «το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει».

Η ανάρτηση έκλεισε με τη σημείωση «2025–2026», σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για την οικογένεια τους, η οποία ήδη δέχτηκε δεκάδες ευχές από φίλους και διαδικτυακούς ακόλουθους.