«Δεν νιώθω καλά, αρχίζω να ζεσταίνομαι», είναι τα τελευταία λόγια της 28χρονης εγκύου στην Άρτα

Οι συγγενείς της θα κινηθούν νομικά για να διαλευκανθεί ο απροδόκητος θανάτός της

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία στην Άρτα από τον θάνατος της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της περιοχής εξαιτίας αλλεργικού σοκ που προκλήθηκε από αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Μάλιστα, τα τελευταία λόγια της γυναίκας φέρεται να είναι: «Δεν νιώθω καλά, αρχίζω να ζεσταίνομαι»

Ο ξάδελφος της 28χρονης εγκύου μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι η νεαρή γυναίκα είχε λάβει την ίδια αντιβίωση και στην πρώτη της εγκυμοσύνη χωρίς να υπάρξουν παρενέργειες.

«Την Κυριακή ήμασταν μια χαρά, πήγαμε στο νοσοκομείο με μια απλή αιμορραγία. Το μωρό ζούσε κανονικά, δεν απέβαλε ή κάτι και της κάνανε μια ένεση εκεί πέρα και στο 20λεπτο επάνω της έκλεισε το οξυγόνο τα πάντα και έκανε εμετό, έπαθε εισρόφηση. Μετά πρέπει να έπαθε και μια ανακοπή. Στο 20λεπτο επάνω πρήζεται και φράζει την ανάσα, κάνει εμετό και μετά από εκεί και πέρα… Δεν το έχει ξαναπάθει.

Νομίζω της είχαν ξανακάνει αυτή την ένεση, αν έκαναν την ίδια φυσικά και δεν έκαναν κάτι άλλο. Δεν είχε κάποια αλλεργία, γιατί λέει και στο πρώτο κοριτσάκι, το είχε ξαναπάθει, την κάνανε την ένεση. Δεν έπαθε αλλεργικό σοκ τότε», κατέληξε ο ξάδερφος της 28χρονης.

Οι συγγενείς της 28χρονης αναφέρουν ότι θα κινηθούν νομικά για να μάθουν τι προκάλεσε τον τραγικό χαμό της εγκύου.