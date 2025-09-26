Η 62χρονη στην Βοιωτία το είχε «σκάσει» από το σπίτι της σε εφηβική ηλικία – Τι λέει η φίλη της που ήταν μαζί σε αυτή την… περιπέτεια

0

Το θέμα της 13χρονης τότε είχε απασχολήσει τα Μέσα Ενημέρωσης από τις εφημερίδες μέχρι και την τηλεόραση

Όλο και περισσότερες είναι οι αποκαλύψεις για την 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ, που έθαψε την μητέρα της στο σπίτι της στην Βοιωτία για να εισπράττει την σύνταξη και τα επιδόματα αναπηρίας της ηλικιωμένης.

Όπως αποκαλύπτει το Live News, η 62χρονη όταν ήταν σε νεαρή ηλικία το είχε σκάσει από το σπίτι της.

Συγκεκριμένα, το 1976, όπως είχε αποτυπωθεί και σε πρωτοσέλιδο του «Βήματος», η 13χρονη τότε γυναίκα το είχε σκάσει με την 15χρονη τότε φίλη της. Πρόκειται για την ίδια φίλη, που χρόνια μετά της ζητούσε να την πάρει στην Γερμανία.

«Έρευνα για τις κινήσεις των δύο μαθητριών», έγραφε το πρωτοσέλιδο του «Βήματος» τον Σεπτέμβριο του 1976.

Σύμφωνα με τις τότε καταθέσεις τους, τα δύο κορίτσια έφυγαν καθώς είχαν γνωρίσει έναν ναυτικό που τους έταξε ένα ταξίδι στην Κύπρο.

Τα δύο κορίτσια είπαν πως πήραν δύο τρένα για να πάνε στον Πειραιά και από εκεί στον Πόρο. Στο νησί γνώρισαν δύο Άγγλους τουρίστες. Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψαν.

Το 15χρονο τότε κορίτσι είχε βρεθεί στο σπίτι ενός οικοδόμου, ο οποίος της είχε πει να τη φιλοξενήσει, ωστόσο όταν κατάλαβε πως ήταν το κορίτσι που είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν, κάλεσε τις Αρχές και ενημέρωσε για το πού βρίσκεται το παιδί.

Η 62χρονη είχε βρεθεί σ’ ένα παγκάκι στο Πεδίον του Άρεως.

Στο Live News, μίλησε η Αθηνά Φαρμάκη, η οποία είναι η γυναίκα που τότε είχε εξαφανιστεί με την 62χρονη.

«Γνωρίσαμε δύο αγόρια. Μετά από μία μέρα ήρθε η Μαρίκα σπίτι μου, έφαγε ξύλο από τη γιαγιά της… μετά πάλι το ίδιο και αποφασίσαμε να φύγουμε από το χωριό. Της είπα τότε ‘’δεν θα πας μόνη σου’’, και φύγαμε μαζί. Βρεθήκαμε στον Πειραιά, μας έδωσαν τροφή κάτι άντρες. Μετά είδαμε στην τηλεόραση ότι μας έψαχναν. Η 62χρονη είπε πως αρραβωνιάστηκε και δεν μπορούσα να μένω πια μαζί της. Βρέθηκα στον δρόμο, βρήκα έναν αστυνομικό και του είπα να με πάει σπίτι. Και βρέθηκα στο τμήμα και το ίδιο βράδυ ήρθε και εκείνη. Μετά εγώ πήγα στην Αθήνα στο σχολείο».