Η 62χρονη στη Βοιωτία πήρε άδεια από τη δουλειά της 168 ημέρες και έχει πάει μόνο 51 μέσα στο 2025

0

Πώς τα κατάφερε και τι μισθό έπαιρνε

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την 62χρονη από τη Βοιωτία που έθαψε κρυφά τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Τα νέα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας η γυναίκα που εργαζόταν ως διευθύντρια ΚΕΠ μέσα στο 2025 έχει πάει στην εργασία της μόλις 51 ημέρες.

Σύμφωνα με το mega από την αρχή του έτους 2025, η 62χρονη έχει πάρει συνολικά 146 ημέρες αναρρωτική άδεια και άλλες 22 ημέρες κανονική άδεια. Δηλαδή από τις 245 ημερολογιακές μέρες του 2025, η 62χρονη πήγε στην εργασία της μόλις 51.

Πήρε συνεχόμενη αναρρωτική από 4/3 έως 20/6, σύνολο 108 ημέρες δηλαδή, με χαρτί από ιδιωτική κλινική.

Για τις υπόλοιπες 138 μέρες λοιπόν που έλαβε, η 62χρονη βάσει νόμου θα πρέπει να έχει περάσει από υγειονομική επιτροπή, να προσκόμισε χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο και ενδεχομένως ελεγκτής γιατρός να την επισκέφτηκε στην κατοικία της.

Για τη διευθυντική της θέση η 62χρονη λάμβανε μισθό που άγγιζε τα 1700 ευρώ μαζί με τα επιδόματα.