«Γι’ αυτό την σκότωσα», η συγκλονιστική κατάθεση του αδερφοκτόνου στην Θεσσαλονίκη

«Ο αδελφός της, ένα παιδί διαμάντι. Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο;», λέει ο πρώην σύντροφός της

Σε συνθήκες έντονης συναισθηματικής διαταραχής φαίνεται να ισχυρίζεται ο 50χρονος πως τέλεσε το έγκλημα με θύμα την 59χρονη αδελφή του, την οποία έπνιξε με σακούλα, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος κατά την προανακριτική του απολογία φέρεται να είπε ότι «θόλωσε», όταν η παθούσα, για την οποία ανέφερε ότι φοβόταν τα μικρόβια και είχε εμμονή με την καθαριότητα, του απηύθυνε σε έντονο ύφος δύο παρατηρήσεις: από τη μία επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου άφησε τα παπούτσια του κι από την άλλη για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ.

Είχε προηγηθεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του, καθώς ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της αδελφής του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία της παθούσας σε νοσοκομείο, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Μάλιστα, την ημέρα του φονικού η 59χρονη είχε βγει από το νοσοκομείο, με τον 50χρονο να την μεταφέρει στο σπίτι της όπου συνέβη το έγκλημα.

Εν μέσω αυτών των καταστάσεων, ο ίδιος - όπως ομολόγησε - έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και ενημέρωσε στη συνέχεια τηλεφωνικά τόσο τη σύζυγό του όσο και την 'Αμεση Δράση για το έγκλημα, ζητώντας επιπλέον να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, ενώ στο άψυχο σώμα της εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα καθώς προσπάθησε να σώσει τη ζωή της.

Εις βάρος του 50χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Τετάρτη.

«Μού έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα»

Για ασήμαντη αφορμή φέρεται να έφτασε ο 50χρονος στην δολοφονία της 59χρονης αδελφής του στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε. Τις παρατηρήσεις που του έκανε η αδελφή του για ένα θέμα καθαριότητας στο σπίτι αλλά και ένας καβγάς που είχε νωρίτερα με τη σύζυγό του, επικαλέστηκε ο δράστης.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 50χρονος φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του στην αστυνομία πως «δέχθηκε κλήση από τη σύζυγό του ενημερώνοντάς την ότι θα διανυκτερεύσει στην οικία της αδερφής του. Η σύζυγός του αντέδρασε με θυμό λέγοντάς του με έντονο ύφος να πάρει τα πράγματά του και να μείνει μόνιμα με την αδερφή του. Το περιστατικό αυτό του προκάλεσε ταραχή και δυσφορία».

Στην ίδια κατάθεση φέρεται να συμπληρώνει: «Όταν έφτασε στην οικία του θύματος, το οποίο είχε εμμονή με την καθαριότητα γιατί φοβόταν τα μικρόβια, του μίλησε και πάλι πολύ έντονα και άσχημα διότι πάτησε με τις κάλτσες του εκεί που άφησε τα παπούτσια του. Αμέσως μετά, του επιτέθηκε λεκτικά εκ νέου με έντονο ύφος για ένα σχαράκι που ήταν στην αποχέτευση της τουαλέτας».

Πρώην σύντροφος της 59χρονος μιλάει για τον δράστη με τα καλύτερα λόγια χαρακτηρίζοντάς τον «παιδί διαμάντι» που «είχε σχεδόν εγκαταλείψει την οικογένειά του για να ασχολείται με τη Δέσποινα».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA και το Live News, αναφέρει: «Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Δεν έχω πιάσει ακόμα επαφή με τη σύζυγο του αδελφού της, δεν έχω πιάσει επαφή με κανέναν. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ούτε το σώμα της, ούτε ποιος θα κάνει την κηδεία. Δεν ξέρω ακόμα τίποτα. Ένα ισχαιμικό ήταν για το οποίο νοσηλεύτηκε 12 ημέρες και γύριζε σπίτι, εκείνη την ημέρα γύρισε στο σπίτι, τη γύρισε ο αδερφός της, ο οποίος ήταν συμπαραστάτης, ότι δεν γίνεται. Ένα φοβερό πράγμα, ένα παιδί διαμάντι, ένα παιδί, τι να σας πω τώρα; Ένα παιδί το οποίο ήταν δακτυλοδεικτούμενο για την ταπεινοσύνη του, για την ευπρέπειά του, για την τιμιότητά του, για τη συμπαράστασή στην αδερφή του τόσα χρόνια, να τη βοηθάει με κάθε τρόπο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Είναι πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Ο αδελφός της, ένα παιδί διαμάντι. Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο; Πρέπει να τον έφτασε σε πολύ άσχημη κατάσταση για να κάνει αυτό που έκανε. Σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πήγανε κάθε μέρα στην κλινική και τις 12 ημέρες που έμεινε. Της πήγαινε εσώρουχα, τρόφιμα, χίλια δύο. Ο άνθρωπος έτρεχε μια από εδώ, μια από εκεί, είχε σχεδόν εγκαταλείψει την οικογένειά του, για να ασχολείται με τη Δέσποινα».