Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη – «Είχε την υπόνοια ότι τον παρακολουθούν»

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συσκευής παρακολούθησης στην οικία του τραγουδιστή

Kατέθεσε μήνυση εναντίον των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μαζί με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Όπως είχε ενημερώσει ο δικηγόρος του το πρωί στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα»: «Θα υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια οικογενειακή φίλη».

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μάλιστα, έριξε μια «βόμβα» το πρωί, καθώς αποκάλυψε πως στο σπίτι του δημοφιλή τραγουδιστή βρέθηκε μια συσκευή παρακολούθησης.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κοριού είναι τα εξής:

-Κοριός παρακολούθησης με συνεχόμενη εγγραφή

-Μέγεθος: 68 x 21 x 9 χιλιοστά

-Μπαταρία: έως 25 ώρες

-Μνήμη: 16GB / έως 180 ώρες

-Αυτόματη εγγραφή split: Χωρίζει τα αρχεία κάθε 5 ώρες

-Δυνατότητα σύνδεσης με κινητό με καλώδιο

Στην εκπομπή Live News μίλησε σήμερα ο Γιώργος Καλλιακμάνης, όπου ανέφερε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.