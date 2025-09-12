Στην Ευελπίδων ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του – Η αποκάλυψη για κοριό στο σπίτι του

0

Το πρώτο βίντεο στο TikTok για την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Στα δικαστήρια βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγα λεπτά πριν από τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο γνωστός τραγουδιστής υπέβαλε μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Όπως σημείωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο Γιώργος Μαζωνάκης μήνυσε όλα τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και μια οικογενειακή φίλη. «Η μήνυση που κατατέθηκε σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές», εξήγησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με πουκάμισο από τον οίκο Dior και μπλε γυαλιά ηλίου.

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και ανέφερε: «Βρίσκομαι εδώ για να μηνύσω τους εμπλεκόμενους στον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία. Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, μήπως μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση για να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους».

Το βίντεο στο TikTok για την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε για πρώτη φορά το κεφάλαιο της νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο, επιλέγοντας να το μοιραστεί με τους ακολούθους του στα social media. Στο πρώτο του βίντεο στο TikTok, ο γνωστός καλλιτέχνης περιέγραψε όσα βίωσε τον περασμένο Αύγουστο.

Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο τραγουδιστής ξεκινά λέγοντας: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ λίγο αργότερα ερμηνεύει ένα απόσπασμα από το τραγούδι του «Τρελός».

Βρέθηκε εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ότι στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη είχε βρεθεί στο παρελθόν εξάρτημα παρακολούθησης.

«Αν θέλετε ρωτήστε τον Γιώργο, γιατί παλιότερα υπήρξε ένα περιστατικό. Μου ζήτησε τη βοήθειά μου, γιατί θεωρούσε ότι κάποιοι τον παρακολουθούν κλπ. Τον βοήθησα κι έγιναν κάποια περιστατικά. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του, αλλά δεν ήταν δυνατό. Είχα πάει στο σπίτι του Γιώργου. Ο Γιώργος πήρε στα χέρια του τον δέκτη με τον οποίο τον παρακολουθούσαν, οπότε ξέρει αν τον άνοιξε. Εγώ του είπα να τον ανοίξει για να δει ακριβώς ποιος τον παρακολουθεί. Τον παρακολουθούσαν, βρήκαμε κοριό. Μου ζήτησε βοήθεια και του σύστησα έναν άνθρωπο», ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στον δικηγόρο του τραγουδιστή, Γιώργο Μερκουλίδη, ο οποίος επιβεβαίωσε το περιστατικό και τόνισε ότι είναι ενήμερος για τον κοριό.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης στη συνέχεια σημείωσε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα»: «Θα υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του, στο Δρομοκαΐτειο. Είναι όλα τα μέλη της οικογένειάς του και μια φίλη της οικογένειας. Δεν θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν συμβεί διάφορα θέματα. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές. Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Ο Γιώργος βρίσκεται σε πάρα πολύ θέση. Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν».