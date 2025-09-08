Καταδίκη για τους γονείς των δύο μωρών που ήταν μόνα τους σε δρόμο στη Θεσσαλονίκη

0

Κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε το αντρόγυνο, το οποίο παραπέμφθηκε να δικαστεί για την υπόθεση των δύο μικρών παιδιών, 1 και 2 ετών, που εντοπίστηκαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης να κινούνται μόνα τους σε δρόμο στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης -το πρώτο, μάλιστα, μπουσουλώντας.

Ο 49χρονος άντρας και η 22χρονη γυναίκα (αλλοδαποί και οι δύο) κρίθηκαν ένοχοι από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή, για καθέναν, προς 10 ευρώ ημερησίως. Κατά της απόφασης άσκησαν έφεση, η οποία ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση διεξάγεται κοινωνική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας στο δικαστήριο, ο οδηγός που εντόπισε τα δύο μωρά και κάλεσε την Άμεση Δράση ανέφερε ότι τα αυτοκίνητα περνούσαν δίπλα τους. «Κατέβηκα από το φορτηγό, πήρα αγκαλιά τα παιδιά και τα πήγα δίπλα σε μία αλάνα. Μέχρι να έρθει η αστυνομία τα είχα υπό την επίβλεψή μου», ανέφερε ο ίδιος.

Ευχαριστώντας τον μάρτυρα για τη φροντίδα που παρείχε στα παιδιά, οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν στις απολογίες τους ότι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό, καθώς εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν. «Ένας Θεός ξέρει πώς έφυγαν, οι πόρτες είναι κλειδωμένες», επισήμανε ο 49χρονος, με τη νεαρή σύντροφό του να αναφέρει ότι διαμένουν σε ένα εγκαταλελειμμένο ισόγειο σπίτι μαζί με άλλα άτομα.

«Με βοηθάνε οι δύο αδελφές μου, που είναι 12 και 17 ετών. Ξύπνησε η μικρότερη αδελφή μου για να ετοιμάσει το γάλα στα μωρά, έμεινα με την εντύπωση αυτή. Ακούσαμε τις φωνές και βγήκαμε έξω», απολογήθηκε η 22χρονη μητέρα των παιδιών.