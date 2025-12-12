Απόβαση αγροτών με τρακτέρ και συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού στη Θεσσαλονίκη – Δείτε εικόνες και βίντεο

0

Αστυνομικοί έχουν σφραγίσει την κεντρική είσοδο του λιμανιού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση των αγροτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Λίγο πριν τις 12:00 έφτασαν περί τα 15 τρακτέρ από τα Μάλγαρα και πέντε απ’ αυτά παρατάχθηκαν μπροστά στην κλειστή πύλη του λιμανιού, στην οδό Κουντουριώτου, πραγματοποιώντας συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού.

Ένα τέταρτο αργότερα κατέφθασε αντίστοιχος αριθμός τρακτέρ από τα «Πράσινα Φανάρια», στην οδό Κουντουριώτου, και παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Στο σημείο έχουν φτάσει και αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, με αγροτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία, καθώς και αντιπροσωπείες αγροτών από μπλόκα σε τελωνεία.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν επίσης μελισσοκόμοι και σε ένδειξη συμπαράστασης φοιτητές και εργατικά σωματεία.

Σε ορισμένα τρακτέρ έξω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουν τοποθετηθεί φέρετρα.

Αστυνομικοί έχουν σφραγίσει την κεντρική είσοδο του λιμανιού.

Στο σημείο υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, καθώς διμοιρίες των ΜΑΤ και δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται παραταγμένες περιμετρικά του ΟΛΘ, ώστε να αποτραπούν αποκλεισμοί ή τυχόν επεισόδια.