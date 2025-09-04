Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Βρέθηκαν νεκροί άνδρας και γυναίκα – Δίπλα τους υπήρχαν όπλο και κάλυκες

0

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν σε κατάσταση αποσύνθεσης

Στην επιφάνεια ήρθε ένα θρίλερ στο Νέο Κόσμο, καθώς εντοπίστηκαν άνδρας και γυναίκα σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Ο άνδρας βρέθηκε με τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ενώ δίπλα του υπήρχε ένα πυροβόλο όπλο και δύο κάλυκες. Η γυναίκα βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, με τραύμα από όπλο στον θώρακα.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αττικής, μετέδωσε το ΣΚΑΪ.

Τη αστυνομία ενημέρωσαν οι γείτονες καθώς η μυρωδιά ήταν έντονη.