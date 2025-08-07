Φωτιά στη Βοιωτία – Κινητοποιήθηκαν επίγεια και εναέρια μέσα

0

Καίει σε χορτολιβαδική έκταση

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Προδρόμου Βοιωτίας, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 43 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος από την 4η ΕΜΟΔΕ, με την υποστήριξη 15 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η επιχείρηση ενισχύεται επιπλέον με τη συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και μηχανημάτων έργου, που συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς.