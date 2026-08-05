Conference League: Ο ΠΑΟ θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα προς τη League Phase, αντιμετωπίζοντας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948

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«Πράσινος» ο Λιβάι Γκαρσία

Με πολλές «πληγές» κι απουσίες (ρήξη χιαστού ο Ίνγκασον, κάκωση στον έξω μηνίσκο ο Καλάμπρια) οι οποίες έγιναν ακόμη μεγαλύτερες τα τελευταία 24ωρα, καθότι τέθηκαν νοκ-άουτ και οι Παύλος Παντελίδης (κάταγμα περόνης, 6-7 μήνες εκτός) και Ανδρέας Τεττέη (λοιμώδης μονοπυρήνωση), αλλά με πίστη στο πλάνο του και στην ποιότητα του δυναμικού του, ο Παναθηναϊκός ψάχνει το βράδυ της Τετάρτης (21:30, ΣΚΑΪ) απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, άλλο ένα βήμα προς τη League Phase του Conference League.

Στο πρώτο παιχνίδι για τον Γ’ προκριματικό της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι απέναντι σε μία ομάδα η οποία δεν αποτελεί βεβαίως... φόβητρο, αλλά δεν παύει να είναι ένα σκληροτράχηλος κι οργανωμένος αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός θέλει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ, που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης στα play off, ενόψει της ρεβάνς της Τρίτης (11/8, 20:30) στη Σόφια.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναπροσάρμοσε τα πλάνα του το τελευταίο 48ωρο χωρίς να υπολογίζει στον Τεττέη και θα δώσει φανέλα βασικού για πρώτη φορά στον Έλμιν Ραστόντερ, ο οποίος σημείωσε το καθοριστικό γκολ της πρόκρισης στην προηγούμενη προκριματική σειρά με την Πάκσι.

Από εκεί και πέρα, σχεδιάζει να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα και τους Ρικ φαν Ντρόγκελεν (αντί του Αχμέντ Τουμπά) στο πλευρό του Στέφαν ντε Φράι, αλλά και τον Φακούντο Πελίστρι δεξιά αντί του Ανάς Ζαρουρί. Οι υπόλοιπες θέσεις θα είναι λίγο-πολύ ίδιες και θα καλυφθούν απ’ τους Ινιάκι Πένια, Τριαντάφυλλο Τσάπρα, Γιώργο Κυριακόπουλο, Άνταμ Τσέριν, Ετιέν Καμαρά, Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Σαντίνο Αντίνο.

Ο Σίριλ Ντέσερς που δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα στο παρά... ένα (βράδυ Τρίτης, 4/8) υπολογίζεται περισσότερο για τη ρεβάνς της Σόφιας, ενώ το ίδιο ισχύει και με το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων», τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος «μπήκε» στη List A λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία και θα είναι διαθέσιμος στο δεύτερο ματς.

Εκτός έχουν μείνει ακόμη ο ανέτοιμος Βίκτορ Κρίστιανσεν κι ο Παύλος Παντελίδης ο οποίος υπέστη κάταγμα περόνης κι έκανε επέμβαση την περασμένη Παρασκευή (31/7). Στον αντίποδα, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά φέτος ο 22χρονος Γιώργος Κυριόπουλος που επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω ρήξης χιαστού.

Την 21μελή λίστα της αποστολής του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, συγκροτούν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.

Δανεικός στο «Τριφύλλι» ο Λιβάι Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας

Αν και πέρασε από… σαράντα κύματα και πολλές δυσκολίες, η μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός, με τους «πράσινους» να φτάνουν σε συμφωνία με την Σπαρτάκ Μόσχας και να ανακοινώνουν επίσημα τον μονοετή δανεισμό του με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2027.

Η διαπραγμάτευση των «πράσινων» με τη ρωσική ομάδα πέρασε από διάφορα στάδια έως ότου ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος ανάψει το «πράσινο φως» για να γίνει μια ακόμη οικονομική υπέρβαση προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ρόστερ του «τριφυλλιού».

Επιπλέον, χάρις στις ενέργειες του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το TrasferRoom, προκειμένου να συντονίσει από την Αθήνα τις απαιτούμενες κινήσεις και επαφές μεταξύ των Ρώσων και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, οι «πράσινοι» κατάφεραν να προλάβουν (και) την προθεσμία δήλωσης του Λιβάι Γκαρσία στην ευρωπαϊκή τους λίστα! Κάτι που σημαίνει ότι ο 28χρονος άσος θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του προπονητή για τον αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Η προθεσμία έως και δύο έξτρα αλλαγών έληγε το βράδυ της Τρίτης (4/8) στις 23:59 κι ως εκ τούτου ήταν απαιτούμενος ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για να προλάβουν οι «πράσινοι» τη χρονική διορία. Ο διεθνής με το Τρινιντάντ & Τομπάγκο επιθετικός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στη Ρωσία και τα αποτελέσματά τους ήταν άριστα, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (5/8) προβλέπεται να πετάξει από τη Μόσχα στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς.

Ο Λιβάι Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με την Τ&ΤΕC SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Εξέλσιορ.

Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από την ισραηλινή Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, στην οποία έπαιξε για έναν χρόνο, προτού μεταγραφεί στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μέτρησε 48 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».