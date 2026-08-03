Διπλάσια από τώρα η ζήτηση για τις σουίτες του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό

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Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία κι ο κόσμος θέλει να κλείσει θέση

Αν και χρονικά απέχει ακόμη μία ολόκληρη σεζόν η επίσημη «είσοδος» του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδό του στην περιοχή του Βοτανικού, η ζήτηση που υπάρχει για τις περίπου 70 σουίτες που θα περιλαμβάνονται σε αυτό, είναι ήδη τεράστια.

Είναι χαρακτηριστικό πως δίχως καν να έχει ξεκινήσει επισήμως η συγκεκριμένη διαδικασία, απ’ τους αρμόδιους ανθρώπους του συλλόγου, τα αιτήματα που υπάρχουν είναι διπλάσια!

Η ζήτηση είναι τεράστια για όλα τα «πακέτα» που θα προετοιμαστούν για τις σουίτες στην αρένα του Βοτανικού με ό,τι αυτό... συνεπάγεται για τον πολλαπλασιασμό των εσόδων του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.