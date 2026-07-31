Νέο «σοκ» στον Παναθηναϊκό: Κάταγμα κνήμης περόνης ο Παντελίδης

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Χτύπησε σε προπονητικού χαρακτήρα φιλικό

Η κακοδαιμονία του Παναθηναϊκού (και) την εφετινή περίοδο με τους τραυματισμούς δεν λέει να σταματήσει. Μετά τον Ίνγκι Ίνγκασον ο οποίος υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο φιλικό της 15ης Ιουλίου με τη Ραπίντ Βιέννης και την κάκωση στον έξω μηνίσκο του Καλάμπρια που θα τον κρατήσει εκτός για 6 εβδομάδες, οι «πράσινοι» υπέστησαν νέα πολύ μεγάλη «ζημιά» με τον Παύλο Παντελίδη.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός συμμετείχε στο σημερινό (31/7) φιλικό προπονητικού χαρακτήρα των «πράσινων» με την Athens Kallithea στο «Γ. Καλαφάτης» (30’+15’ λεπτά) και σε μία ανύποπτη στιγμή κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ, δέχτηκε δυνατό μαρκάρισμα κι αποχώρησε υποβασταζόμενος, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης περόνης και αργά το βράδυ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβασή αποκατάστασης. Εάν επιβεβαιωθεί το εύρος του τραυματισμού του θα μείνει έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.