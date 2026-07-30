Conference League: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι για την πρόκριση στο ΟΑΚΑ

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Στον Γ’ προκριματικό γύρο, τους «πράσινους» περιμένει ήδη η ΤΣΚΑ Σόφιας 1948

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε κυριαρχική εικόνα σε μεγάλα διαστήματα του προ εβδομάδος πρώτου αγώνα του με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τον Β’ προκριματικό του Conference League και με μια... στοιχειώδη ευστοχία θα μπορούσε να έχει επιστρέψει στη «βάση» του με ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ απ’ το τελικό 2-1 που του έδωσε βεβαίως ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα.

Και το βράδυ της Πέμπτης (21:30, ΣΚΑΪ) θέλει να «σφραγίσει» την πρόκριση στο ΟΑΚΑ με μία δεύτερη νίκη, που θα «φτιάξει» κι άλλο την ψυχολογία της ομάδας, αλλά και τη διάθεση του κόσμου του, δίνοντάς του το «εισιτήριο» για τον Γ’ προκριματικό, όπου τον περιμένει ήδη η ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 (5 και 11/8 οι αγώνες).

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία των «πράσινων» το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχοντας μοναδικό απόντα τον ανέτοιμο ακόμα Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Ο Δανός τεχνικός σκέφτεται να κάνει το πολύ δύο αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, με τους Ρικ φαν Ντρόνγκελεν και Αχμέντ Τουμπά να διεκδικούν τη θέση του αριστερού στόπερ δίπλα στον Ντε Φράι και τον Φακούντο Πελίστρι μαζί με τον Ανάς Ζαρουρί τη θέση στο δεξί «φτερό» της επίθεσης. Οι υπόλοιπες 9 θέσεις δείχνουν λίγο πολύ «καπαρωμένες» απ’ τους Ινιάκι Πένια, Τριαντάφυλλο Τσάπρα, Στέφαν ντε Φράι, Γιώργο Κυριακόπουλο, Ετιέν Καμαρά, Άνταμ Τσέριν, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Σαντίνο Αντίνο και Ανδρέα Τεττέη.

Μετά το τέλος της χθεσινής προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη και Ραστόντερ.