Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα ματς με την Πάκσι

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Θα «μπει» κι ο Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής (17/7) τα ονόματα των παικτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την ουγγρική Πάκσι στις 23 και 30 Ιουλίου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δήλωσε συνολικά 23 παίκτες στη List A (βασική λίστα) και θα περιμένει μέσα στα επόμενα 24ωρα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρικ φαν Ντρόνγκελεν απ’ τη Σαμσουνσπόρ, προκειμένου να δηλωθεί κι αυτός για τα παιχνίδια με την ουγγρική ομάδα, καθώς υπάρχει περιθώριο για δύο αλλαγές ή δύο προσθήκες στη λίστα κάθε ομάδας έως και 24 ώρες πριν απ’ τον πρώτο αγώνα..

Οι «πράσινοι» έχουν δικαίωμα να δηλώσουν 24 παίκτες κι όχι 25, διότι έχουν 3 (κι όχι 4) γηγενείς προερχόμενους απ’ την Ακαδημία τους (club grown players), τους Κότσαρη, Κάτρη και Κυριόπουλο.

Από εκεί και πέρα έχουν 6 γηγενείς από ομάδες της ίδιας ομοσπονδίας (association grown players), τους Τεττέη, Παντελίδη, Κυριακόπουλο, Σιώπη, Κοντούρη και Τσάπρα και 14 ξένους, που θα γίνουν 15 με την προσθήκη του Φαν Ντρόνγκελεν έως το βράδυ της Τετάρτης (22/7).

Εκτός έμειναν ο Ίνγκι Ίνγκασον που υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο φιλικό της 15ης Ιουλίου με τη Ραπίντ στη Βιέννη και θα χάσει όλη τη σεζόν, αλλά κι ο Ντάβιντε Καλάμπρια ο οποίος έχει κάκωση έξω μηνίσκου και θα μείνει εκτός για 6 εβδομάδες.

Αναλυτικά η List A του «τριφυλλιού» αποτελείται από τους: Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο.

Η List B των «πράσινων» με τους «μικρούς» της Κ19 αποτελείται από τους: Βύντρα, Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.