ΜακΚόλουμ: «Αν το πάρει ο Ολυμπιακός ελπίζω να έχουν την Εθνοφρουρά»

«Υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν στους οπαδούς διαφορετικών ομάδων να βρίσκονται στο ίδιο γήπεδο, σωστά;»

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ μίλησε στο «EuroInsiders» για το Final 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ και ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε, με την οποία έχει κατακτήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο έκανε μία τρομερή δήλωση σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός πάρει την κούπα:

«Ω, θεέ μου. Ελπίζω να έχουν την Εθνοφρουρά, την ομάδα SWAT, τα πάντα.

Υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν στους οπαδούς διαφορετικών ομάδων να βρίσκονται στο ίδιο γήπεδο, σωστά; Οπότε όταν είσαι στην έδρα του Παναθηναϊκού, είναι βασικά μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό, είναι μόνο οπαδοί του Ολυμπιακού.

Θα πρέπει να έχουν πολλή προετοιμασία, ετοιμότητα και αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να ζητήσουν κάποιες υπερωρίες, θα αξίζουν ακόμα περισσότερα χρήματα γιατί θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή κάθε ώρα. Θα πρέπει να παρακολουθούν τα πάντα».