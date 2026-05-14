Απογοητευμένος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟ: «Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε»

Τεράστια η αποτυχία για την ομάδα με το ακριβότερο μπάτζετ στην Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Game 5 από τη Βαλένθια και γνώρισε έναν οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην έδρα του.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, περίπου τέσσερις ώρες αφότου είχε λήξει ο αγώνας στη «Roig Arena», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο σχολίασε την ήττα των πράσινων.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έχοντας μαζί του τον αγαπημένο του γάτο και εμφανώς στενοχωρημένος ακούγεται να λέει:

«Γαμι@@ας μας πήγαν Φρι. Π@π! κ@λ@ εμπλοκή. Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε».