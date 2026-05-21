Μπαρτζώκας: Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για να κατακτήσουμε τον τίτλο

Παπανικολάου: Ξέρουμε τη σημασία να το πάρουμε στο ΟΑΚΑ

Στο βήμα παραπάνω που πρέπει να κάνει η ομάδα του για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας εστίασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας που ανέφερε ότι «φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη σεζόν»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το Final Four της Αθήνας κι ενόψει του αυριανού (22/5, 18:00) ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, με τον τεχνικό των Πειραιωτών να τονίζει πως η φετινή ομάδα βγάζει περισσότερη υγεία από κάθε άλλη χρονιά που προηγήθηκε και ότι ήρθε η ώρα «να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να το κατακτήσουμε», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι», πρόσθεσε σχετικά ο κόουτς Μπαρτζώκας που μίλησε και για τη νέα εποχή στην οποία έχει μπει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά τα λόγια του:

«Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν είχαμε να ταξιδέψουμε. Όπου και να παίζουμε οι οπαδοί μας είναι μαζί. Είναι σημαντικό να είναι μέρος του Final Four. Είμαι σίγουρος πως όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι μέλος του Final Four. Μεγάλη ποιότητα, φανταστικές ομάδες, εκτιμάμε πραγματικά τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να το κατακτήσουμε. Να δούμε τι θα γίνει», ανέφερε αρχικά.

Για το ποιο είναι το κομμάτι που λείπει για να έρθει η κατάκτηση: «Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιουλ, ένας πολύ μεγάλος παίκτης για να πάρει την τελευταία προσπάθεια ή η τύχη ή η συγκυρία. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Για το πώς θα είναι να το σηκώσουν μαζί ως παίκτης (σ.σ. Παπανικολάου) και προπονητής: «Θα είναι φανταστικό (σ.σ. να το σηκώσει πάλι με τον Παπανικολάου). Είχαμε μία ομάδα με πολύ κίνητρο και μαχητικό πνεύμα και πολύ ταλέντο. Φέτος κάπως βλέπω μερικές ομοιότητες. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση, τερματίσαμε πρώτοι. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά».

Για το αν η κατάκτηση θα σημαίνει πως ο Μπαρτζώκας θα… επιστρέψει το μπάσκετ στους ψηλούς: «Πιστεύω ότι σε όλα στη ζωή υπάρχει ισορροπία. Όταν χτίζεις μία ομάδα ψάχνεις να βρεις τα καλύτερα κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους. Έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να πετύχει η ομάδα κάτι σημαντικό. Οι παίκτες θα κάνουν τη δουλειά ανεξάρτητα αν είναι γκαρντ, φόργουορντ, οι σέντερ».

Για το πόσο εύκολο είναι να ενσωματωθούν οι νέοι παίκτες: «Είναι η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Είναι απίθανο να έχεις ένα ρόστερ 8,9,10 παικτών. Παλιά με 6,7 παίκτες έπαιζες. Τώρα φαίνεται ότι οι 15 δεν είναι αρκετοί. Για εμάς οι προσθήκες είναι πολύ σημαντικές, αλλά έχουμε τα άτομα μέσα στο κλαμπ, όπως ο Κώστας που καλωσορίζουν κάθε καινούργιο και τον κάνουν να νιώθει μέλος του κλαμπ. Υποστηρίζουμε κάθε μέλος της οικογένειας έτσι».

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου ετοιμάζεται για το 10ο Final Four της τεράστιας καριέρας του και ανέφερε ότι αυτός και οι συμπαίκτες του διψάνε για την κατάκτηση της κορυφής και γνωρίζουν τη σημασία να γίνει όλο αυτό στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το ένα που μένει μαζί σου είναι αυτό που κερδίζεις (σ.σ. Final Four). Πάντα είναι το επόμενο και το καινούργιο που θέλεις να κυνηγήσεις, οι νέες αναμνήσεις που θέλεις να δημιουργήσεις. Όταν κατακτάς το τρόπαιο είναι μοναδικό. Εύχομαι να έχω την ευκαιρία ακόμα μία φορά. Να γευτώ το νέκταρ αυτού του όμορφου τροπαίου», ανέφερε αρχικά.

Για το τελευταίο σουτ: «Δεν είμαι γνωστός στο να παίρνω το τελευταίο σουτ, οπότε οι επιλογές του Σάσα, του Εβάν, του Τάιλερ είναι καλύτερες».

Για την πέμπτη σερί παρουσία στο Final Four: «Είναι μία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, δεν είμαστε μόνοι μας στο παρκέ, παίζουν και οι αντίπαλοι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι για το κάτι παραπάνω. Είναι μία προσπάθεια που καταβάλλεις μέσα στο παρκέ. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο».

Για το γεγονός ότι το Final Four διεξάγεται στο Τ-Center: «Το πιο σημαντικό είναι να πάρεις το τρόπαιο, ανεξάρτητα από το γήπεδο. Ξέρουμε τη σημασία να το πάρουμε στο ΟΑΚΑ, είναι ένα έξτρα κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους».

Για το αν νιώθει ακόμα την ίδια φλόγα για το μπάσκετ: «Αν δεν είχα την επιθυμία, δεν θα έπαιζα μπάσκετ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό, αν δεν έχεις την επιθυμία για νίκη. Έχω ακόμη την ίδια επιθυμία. Κάθε ευκαιρία δεν είναι εγγυημένη. Είναι άλλη μία ευκαιρία για εμένα, για να ολοκληρώσω την πείνα μου. Έχω ακόμη την ίδια φωτιά μέσα μου».