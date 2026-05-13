Euroleague play off: Ήττα και αποκλεισμός από το Final 4 για τον Παναθηναϊκό στην Βαλένθια

Η ισπανική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό με φόντο την πρόκριση στον τελικό

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε και ηττήθηκε από την Βαλένθια στην Ισπανία με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final 4 της Euroleague, που θα γίνει στην έδρα του στο ΟΑΚΑ.

Η ισπανική ομάδα έκανε το 3-2 στις νίκες και γύρισε την σειρά από το 0-2 που έχανε και πλέον είναι αυτή που θα συγκρουστεί με την Ρεάλ Μαδρίτης για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Το άλλο ζευγάρι από το οποίο θα βγει η δεύτερη ομάδα του τελικού είναι μεταξύ Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακού.

Τα δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64