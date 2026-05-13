Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει το «παρών» στο Game 5 για την πρόκριση στο Final Four

«Πώς βρήκες τρόπο να μπω στο γήπεδο σήμερα; Είσαι ο καλύτερος»

Ο Δημήτρης Γιαννάκοπουλος σε story που ανέβασε στο Instagram, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει κανονικά στο γήπεδο για το Βαλένθια – Παναθηναϊκός (22:00/Novasports 4) απευθυνόμενος στον νομικό εκπρόσωπο: «Αυτό σημαίνει να έχει δικηγόρο με @@. Πώς βρήκες τρόπο να μπω στο γήπεδο σήμερα; Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος. Βρήκε τρόπο για εμένα να μπω στο γήπεδο».

Θυμίζουμε, πως ο κ. Γιαννακόπουλος είχε τιμωρηθεί με ποινή τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο Game 2 των Playoffs μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να παρακολουθήσει την ομάδα του ξανά στο Final Four, εφόσον προκριθούν οι «πράσινοι».