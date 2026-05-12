Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι τύποι θα δουν το F4 από την τηλεόραση;»

Σίγουρος ο ιδιοκτήτης του «Επτάστερου» για την πρόκριση

Την Τετάρτη 13/5 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια (22:00) στην Ισπανία και το ματς είναι «do or die» για το ποια ομάδα θα εξασφαλίσει το τελευταίο εισιτήριο του Final Four της Αθήνας.

Μετά την ισοφάριση-σοκ της σειράς των play off από τη Βαλένθια, που κατάφερε να μετατρέψει το 0-2 στην έδρα της σε 2-2 στo OAKA (T-Center), το συγκρότημα του Εργκίν Αταμάν καλείται αύριο να πάρει την τελευταία νίκη απέναντι στους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ και να γίνει η τελευταία ομάδα που θα εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική τετράδα της Euroleague.

Ενόψει του κρίσιμου αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε δύο πρωινά stories στο Instagram, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρίσκεται στο F4:

«Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four στο σπίτι τους από την τηλεόραση;», έγραψε ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κάτω από ένα κολάζ φωτογραφιών με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, από το οποίο απουσίαζε ο Κέντρικ Ναν.

Στον Αμερικανό γκαρντ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επεφύλαξε ιδιαίτερη αναφορά, χαρακτηρίζοντάς τον… unfuckwithable, σε ελεύθερη μετάφραση κάποιον με τον οποίον δεν μπορείς να τα βάλεις.

«Κλείσε τα αυτιά σου και χαλάρωσε το σορτσάκι σου. Και ακόμα αν τα πράγματα στραβώσουν, αυτός ο τύπος δεν καταλαβαίνει από τέτοια, γιατί είναι unfuckwithable, δεν τον ενοχλεί τίποτα από όσα λένε, κανένα δράμα και καμία αρνητική ενέργεια».