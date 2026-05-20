Ραγδαίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό: Προς την έξοδο ο Αταμάν – «Να βλέπεις το F4 από την τηλεόραση, γ@μω την ώρα και τη στιγμή»

To story του Δ. Γιαννακόπουλου από το Telekom Center

Στο Telekom Center (ΟΑΚΑ) βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο χρόνος για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα μετράει πλέον αντίστροφα, με τον Παναθηναϊκό να απουσιάζει μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια στη μεταξύ τους σειρά στα πλέι οφ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε story στο Instragam, μέσα από το γήπεδο των Πρασίνων.

«Να έχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα. Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four στην ιστορία και θα το δεις από την τηλεόραση. Γ@μω την ώρα και τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Κατόπιν τούτου φαίνεται ότι ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα συναντηθεί με τον Αταμάν την Πέμπτη (21/5), προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή.

Όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά, κάθως αυτό που πρέπει να διευθετηθεί είναι και το θέμα της αποζημίωσης του Αταμάν, μιας και ο Τούρκος έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο.

Να σημειωθεί επίσης ότι η σημερινή (20/5) προπόνηση του ΠΑΟ ακυρώθηκε.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ενημερωτικά και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο».