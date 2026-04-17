Euroleague: Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 7ος και θα παίξει με τη Μονακό στα Play in

Οι πράσινοι επιβλήθηκαν της Εφές με 97-62 στο ΟΑΚΑ - Το ενδεχόμενο να παίξουν με τον Ολυμπιακό στα play off

Ένα πειθαρχημένο τρίτο δεκάλεπτο, απλοποίησε το έργο του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens και του εξασφάλισε με ρεκόρ 22-16 την έβδομη θέση, που του επιτρέπει να συνεχίσει την πορεία του προς τα πλέι οφ της Euroleague μέσα από τα Play in της διοργάνωσης, όπου θα βρει απέναντι του τη Μονακό (21/4, ΟΑΚΑ).

Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 97-62 την Αναντολού Εφές, στην 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου και πλέον περιμένουν τους Μονεγάσκους, τους οποίους αν κερδίσουν θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση από την έβδομη θέση που τους φέρνει αντιμέτωπους με μειονέκτημα έδρας με τη Βαλένθια.

Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα ολοκλήρωσε το εφετινό της ευρωπαϊκό ταξίδι με ρεκόρ 12-26 (19η θέση).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά από ένα νωθρό πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός «στραγγάλισε», κυρίως αμυντικά, την Αναντολού Εφές και με ένα απίθανο επιμέρους σκορ 26-5 γκρέμισε το όνειρο της τουρκικής ομάδας για ένα «διπλό», που θα της επέτρεπε να ολοκληρώσει την παρουσία της με ψηλά το κεφάλι.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο με 24 πόντους (career high) και 4/5 τρίποντα, ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν και 14 ο Ματίας Λεσόρ, όσους και ο Κένεθ Φαρίντ, περιγράφηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από την Αναντολού, που παρατάχθηκε χωρίς τους Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντόζιερ και Ερτσάν Οσμάνι (ήταν δεδομένη η απουσία των Αϊζάια Κορντινιέ και Γιώργου Παπαγιάννη), διασώθηκε ο Σέμους Χέιζερ με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62

Τα ζευγάρια των play off και των play in

Η κανονική περίοδος της EuroLeague ολοκληρώθηκε, με τον μαραθώνιο των 38 αγωνιστικών να ρίχνει αυλαία και να διαμορφώνει τα ζευγάρια και τις διασταυρώσεις ενόψει της συνέχειας.

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρώτη θέση στη βαθμολογία, για τρίτη φορά την τελευταία τετραετία, και πλέον θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα play off, με τέσσερις πιθανές επιλογές για τη σειρά που οδηγεί στο Final Four της Αθήνας (22-24 Μαΐου).

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 7η θέση και θα συνεχίσει μέσω των Play In, έχοντας δύο ευκαιρίες πρόκρισης στα play off. Σε περίπτωση νίκης επί της Μονακό, θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια (2η θέση), ενώ αν ηττηθεί θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στον νικητή του Μπαρτσελόνα–Ερυθρός Αστέρας.

Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα έχει μειονέκτημα έδρας στη σειρά των play off.

Τα πλέι οφ ανοίγουν αυλαία στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνονται έως τις 13 Μαΐου.

Τα ζευγάρια των play off

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 8. Παναθηναϊκός/Μονακό/Μπαρτσελόνα/Ερυθρός Αστέρας

2. Βαλένθια (Ισπανία) - 7. Νικητής Παναθηναϊκός-Μονακό (Μονακό)

3. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - 6. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

4. Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – 5. Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Τα ζευγάρια των Play-In:

7. Παναθηναϊκός – 8. Μονακό (Μονακό)

9. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – 10. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

* Οι πρώτοι αγώνες των Play In θα διεξαχθούν στις 21 Απριλίου.

** Ο ηττημένος του 7-8 θα υποδεχθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου τον νικητή του 9-10 και η ομάδα που... επιβιώσει θα τερματίσει 8η και θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό.