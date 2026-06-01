Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Πήγε στην προπόνηση του ΠΑΟ και μίλησε σε σκληρό ύφος στους παίκτες – Απαίτησε το πρωτάθλημα

Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους για την εικόνα που έχουν

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε για άλλη μία φορά φέτος σε προπόνηση του Παναθηναϊκού κι όχι για καλό λόγο.

Ο ισχυρός άνδρας των Πρασίνων μίλησε σε έντονο ύφος τόσο στους παίκτες όσο και στον Αταμάν με το επιτελείο του, απαιτώντας από όλους να αλλάξουν εικόνα και νοοτροπία και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στους τελικούς της GBL κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.

Μάλιστα, μέσω του λογαριασμού του «dpg7000» ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ανέβασε και σχετικό instagram story έξω από το ΟΑΚΑ, όλα αυτά δύο ημέρες πριν την έναρξη των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος (3/6 στο ΣΕΦ), με τους Πειραιώτες να έχουν εξασφαλισμένο από καιρό το πλεονέκτημα έδρας.

Ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους για τη διαχείριση και την εικόνα που έχουν τόσο αγωνιστικά, όσο και πνευματικά. Ο κ. Γιαννακόπουλος φαίνεται πως έχει ενοχληθεί πολύ μετά την συμπεριφορά που επέδειξαν οι παίκτες μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, αλλά και τη χαλαρότητα που υπήρχε στα παιχνίδια των ημιτελικών του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.