Πρώτος τερμάτισε ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Euroleague και θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ

Επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ με 85-76

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε αντίσταση από την Αρμάνι Μιλάνο στο κατάμεστο ΣΕΦ και η λήξη της κανονικής περιόδου της Euroleague τον βρήκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 85-76 των Ιταλών, για την 38η αγωνιστική, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 26-12.

Πλέον οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στα πλέι οφ, που θα προκύψει από τα play in (θα είναι η ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη θέση). Στον αντίποδα, οι Ιταλοί είδαν το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους να ολοκληρώνεται με ρεκόρ 17-21, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76