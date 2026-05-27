Σε κλίμα βαριάς οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα στη Δράμα

0

Δείτε φωτογραφίες

Σε κλίμα βαριάς οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.

Οικογένεια, φίλοι, οικείοι, απλός κόσμος και πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου βρέθηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Μοναστηράκι Δράμας, για το τελευταίο αντίο στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, που χτυπήθηκε από την ALS (Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση) και τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμας.

Το σοκ είναι μεγάλο στις τάξεις του ελληνικού ποδοσφαίρου για έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς που ανέδειξε το άθλημα στη χώρα.

Στην κηδεία του Άντζα παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αρκετοί συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, όπως οι Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Γεωργάτος, Νέρι Καστίγιο, Σπύρος Βάλλας, Δημήτρης Σιόβας, ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, ενώ στεφάνι απέστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και, προσωπικά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση, με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εξέδωσε και η UEFA, αναφέροντας:

«Είμαστε συγκλονισμένοι με τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών.

Ο Άντζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κ21 της UEFA το 1998.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».