Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη – Δημητριάδη στον τελικό του Final 4

Τι ζητά ο Αριστείδης Κορέας

Παραγγελία προκειμένου να εξετάστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκας, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας.

Με την παραγγελία ζητείται να διερευνηθεί υλικό από κάμερες του σταδίου και ό,τι άλλο στοιχείο υπάρχει. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων, θα προχωρήσει η διαδικασία.

Αν κριθεί πως έχουν τελεστεί αδικήματα που δεν είναι αυτεπαγγέλτως διωκόμενα, τότε αυτά δεν απασχολούν τη Δικαιοσύνη, αλλά θα πρέπει κάποια από τις εμπλεκόμενες πλευρές να καταθέσει μήνυση προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία περαιτέρω.